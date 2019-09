El Hércules despide a Lluís Planagumá y piensa en Munitis

El UCAM Murcia no ha empezado de la forma esperada. Pese a tener una de las plantillas más destacadas de la categoría, con jugadores contrastados, Rubén Albés no está consiguiendo obtener resultados. Tras cuatro jornadas disputadas, los universitarios están en zona descenso con dos puntos. Después del empate en La Condomina frente al Marbella, el domingo cayeron en el campo del Recreativo de Huelva, donde no ofrecieron una muy buena imagen.

Para animar a los aficionados y conseguir un buen ambiente en el choque del próximo fin de semana, la directiva del UCAM Murcia ha decidido regalar una entrada a cada uno de sus abonados para el encuentro del sábado ante el Recreativo Granada. El partido se disputará en La Condomina a partir de las seis y media de la tarde.

«El club espera un gran ambiente en el estadio de la Puerta de Orihuela en un partido importante, cita en la que espera celebrar la primera victoria del curso 2019-20», indica la nota emitida por la entidad.

Los abonados que deseen retirar su entrada de forma gratuita podrán hacerlo a partir de mañana miércoles en las oficinas del club en el estadio La Condomina. El horario será de nueve y media de la mañana a dos del mediodía y de cinco a siete de la tarde. El día del partido también se podrán retirar ya sea en las oficinas como en las taquillas a partir de las cinco de la tarde.

Hasta el momento, el UCAM no sabe lo que es ganar. Ha empatado dos encuentros y ha perdido otros dos. Los de Rubén Albés no pueden permitirse otra derrota más el próximo sábado ante el filial del Granada.