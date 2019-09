El UCAM continúa en su fase beta

El empujón visitante tras la expulsión de Adán Gurdiel no es suficiente para empatar.

Las primeras cuatro jornadas de liga han dejado en el UCAM Murcia CF un sabor insuficiente. El conjunto universitario sigue ofreciendo señales de lo que puede llegar a ser en un futuro, pero que ahora mismo no es. Y es que, a pesar de que ayer ofreció algo más que en su primer partido como visitante del curso ante la Balompédica Linense, no bastó para superar a un Recreativo de Huelva que se llevó los tres puntos con lo mínimo (1-0). Los de Rubén Albés, entrenador del UCAM, siguen tratando de corregir sus fallos, pero sobre todo todavía están buscando poder potenciar al máximo sus virtudes. Porque el equipo murciano se marchó del Nuevo Colombino sin asustar prácticamente a su rival.

Cierto es que contó con más posesión y consiguió lograr el control del partido durante algunas fases, sin embargo, apenas pudo generar ocasiones de peligro real. Aketxe, que ya ha demostrado su poderío en los dos primeros partidos en casa frente al Sanluqueño y el Marbella, no pudo probar los reflejos de Nauzet y al igual que ocurrió hace dos semanas en La Línea estuvo los noventa minutos 'peleando' con los centrales. La sala de máquinas del UCAM sigue sin arrancar y una falta convertida por Nano fue lo que desequilibró la balanza a favor de un Recreativo que contó con las mejores ocasiones en el global del encuentro.

Y eso que el choque se puso muy cuesta arriba para los locales con las lesiones de Óscar Ramírez y Quique Rivero, que provocaron que Alberto Monteagudo tuviese que gastar dos cambios en el ecuador de la primera parte. El UCAM inició el partido dominando, pero a los diez minutos llegó la primera ocasión de Quiles con un disparo que se marchó rozando el palo. Fue el primer aviso, porque en el segundo llegó el gol. Una falta a destiempo de Hugo Álvarez sobre Quique Rivero, que finalmente tuvo que pedir el cambio por molestias en su tobillo, fue convertida por Nano en el minuto 18 con un disparo suave en el que quizá pudo hacer algo más el meta Iricibar (1-0). El resultado dejó tocado al UCAM que, a pesar de que intentó reaccionar, fue el Recreativo el que seguía contando con las ocasiones de peligro por mediación de Quiles. Los universitarios solo pudieron controlar el partido a ráfagas y las mejores ocasiones fueron un disparo mordido de Higón y otro lanzamiento de Manu Justo que se estrelló con un defensa.

En la segunda parte no llegó la versión esperada del UCAM, ya que fue el conjunto andaluz el que impuso su ritmo para tratar de conservar la ventaja. En el minuto 60, Rubén Albés, entrenador universitario, trató de cambiar el partido con la entrada de Rafa de Vicente y Barbosa, sin embargo, salvo algunas acciones aisladas, el UCAM no conseguía ser constante en su juego. Además, el choque se puso peor para los murcianos cuando Adán Gurdiel fue expulsado por doble amarilla tras una entrada a Isi Ros en el minuto 72. Aunque fue en los momentos de dificultad cuando se vio a un equipo con mucho más empuje. Apretó pese a la inferiordidad númerica y eso se tradujo en más acercamientos con varios saques de esquina que hicieron recular al Recre algunos metros para intentar guardar la ropa. En en el 90, la ocasión más peligrosa fue un fuerte disparo de Rafa de Vicente desde el vértice del área. Pero no hubo tiempo para más y los tres puntos se quedaron en Huelva.