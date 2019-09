"No me perdono llevar 1 punto de 12 porque yo soy el que dirijo este barco"

No esperaba Adrián Hernández acabar el partido ante el San Fernando con derrota. Su cara cuando apareció por rueda de prensa lo decía todo. Sus palabras también describieron su estado de ánimo. «Estoy destrozado», dijo el entrenador grana, que fue realista en su mensaje cuando habló del inicio liguero, en el que solo se ha sumado un punto en cuatro partidos. «Sabía que el comienzo iba a ser difícil», indicaba, para añadir que nunca pensó en que se iba a dar esta situación, en la que el Murcia es colista de la tabla. «Estaba convencido de que este partido lo íbamos a sacar», dijo, comentando a continuación que las dos últimas derrotas habían sido «dos guantazos muy fuertes». «Me agobia no llevar ya cinco o seis puntos. Sabía que nos iba a costar ganar en estos primeros partidos, pero pensaba que íbamos a ir sumando poco a poco hasta que llegara nuestro momento».

No supo explicar Adrián Hernández dónde está el problema. Volvió a hablar el técnico de «miedo escénico». «Estoy intentando detectar qué sucede, hay que trabajar hasta que consigamos que se suelten», decía, comentando que los errores «nos están matando». «Posiblemente sea culpa mía por no saber transmitir».

Adrián Hernández, que consideraba que el Real Murcia fue «muy superior» en la segunda parte y que «mereció más», dijo que no se «merece llevar un punto de doce. Somos el Real Murcia, somos un equipo TOP. Da igual que sea low cost o no low cost. No me perdono que este equipo lleve 1 punto de doce porque yo soy el capitán de este barco».

También indicaba que «los futbolistas llegan de dinámicas negativas en la temporada pasada y eso me preocupa».

«Tengo que conseguirlo ya», comentaba refiriéndose a la necesidad de conseguir ya una victoria.

Francisco Miró, consejero delegado del Real Murcia, siguió en directo la rueda de prensa de Adrián Hernández.