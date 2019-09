NC arropa a los afectados por la DANA

Los cinco mil quinientos espectadores que ayer acudieron a Nueva Condomina se levantaron de sus butacas segundos antes de que el colegiado del encuentro señalase el inicio del partido. El motivo era mandar fuerzas a los damnificados por las lluvias caídas en los últimos días en la Región y que han afectado a muchos rincones de la Comunidad. La ovación se trasladó desde la grada al césped, donde tanto los jugadores del Real Murcia como los del San Fernando no dudaron en participar en este emotivo homenaje. Los futbolistas andaluces, además, han sufrido las consecuencias de la DANA, y es que tardaron once horas en viajar desde Cádiz hasta la Región, haciendo varias paradas al no poder circular en autobús por la lluvia y el mal estado de las carreteras a consecuencia del agua caída.

De los aplausos como homenaje a los afectados por la gota fría se pasó a los nervios y el runrún de la grada. En esta ocasión nadie pitó a los jugadores granas pese a la mala primera parte y a los goles de Perdomo y Hugo Rodríguez. Sin embargo, la mayoría se marcharon a casa con muy malas sensaciones y con el miedo que deja en el cuerpo el inicio liguero. Y es que en las seis temporadas que el Real Murcia lleva en Segunda División B nunca habían estado los granas dos jornadas consecutivas en el último puesto de la clasificación. Eso sí, cuando Melgar puso el 1-2 y el juego se desniveló a favor de los murcianos, los aficionados empujaron a los suyos, pero no tuvieron la recompensa necesaria.

De momento, hay mucha gente que desconfía. Solo hay que ver las cifras de asistencia. El Real Murcia cuenta con diez mil abonados, pero a los dos primeros partidos ligueros solo han asistido la mitad de los socios. Ayer, cinco mil quinientos espectadores se dieron cita en las gradas de Nueva Condomina.

Dos futbolistas del San Fernando se reencontraba con la que fue su casa. En el césped estaba Fernando Pumar, titular en la banda izquierda. En el banquillo aparecía Bruno Herrero. El jerezano, que además de formar parte de la plantilla también está de ayudante del técnico Tito García Sanjuán, no disputó ni un minuto.

Otros dos de los nombres a tener en cuenta eran los de Víctor Curto y Armando, que la pasada semana ante el Córdoba se quedaban fuera de la convocatoria. Ayer, el centrocampista murciano sí estuvo entre los dieciocho seleccionados por Adrián Hernández, aunque se