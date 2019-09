El UCAM necesita el primer triunfo ante un rival por el play off

El UCAM Murcia, con una semana más de trabajo y la incorporación de los jugadores que llegaron a última hora al equipo, casi al filo del cierre de mercado, visita esta tarde a un Recreativo de Huelva que también ha iniciado el curso generando dudas tras sufrir dos derrotas en tres jornadas. Los universitarios, que no tuvieron problemas para realizar el desplazamiento pese a las lluvias, afrontan el choque en el Nuevo Colombino (19.00 horas) con la necesidad de sumar el primer triunfo después de lograr solo dos empates, ambos en casa, y de sufrir una derrota a domicilio.

Tanto el UCAM como el Recreativo tienen esta temporada proyectos ambiciosos, pero el motor de arranque aún no está a pleno rendimiento. Los onubenses, con Alberto Monteagudo, ex del Cartagena, en el banquillo, se han reforzado con jugadores importantes de la categoría, entre los que se encuentra Isi Ros, quien tras firmar una espectacular primera vuelta del pasado campeonato con los universitarios, se marchó al Alcorcón, de Segunda División, aunque sin llegar a debutar en los madrileños, aceptó la cesión al Decano del fútbol español. El jugador de Las Torres de Cotillas, en cualquier caso, no está entre los futbolistas que pueden actuar hoy de inicio, aunque ya ha disfrutado de los primeros minutos con su nueva camiseta. En el rival también juega otro viejo conocido, el delantero Quiles, y jugadores que han pasado por la Región como el cartagenero Diego Jiménez, el lateral Óscar Ramírez o Quique Rivero, también ex del Cartagena.

El UCAM, por su parte, ya tiene a sus mejores efectivos a pleno rendimiento. Tratará de aprovechar el buen momento del delantero centro Aketxe. Junto al vasco estarán de inicio el meta Julio Iricíbar, los defensa Gurdiel, Hugo Álvarez, Vicente Romero y Viti; y Chavero, Rafa de Vicente, Manu Justo, Higón y Mayoral en el centro del campo. Vencer y convencer antes de recibir el próximo sábado en La Condomina Recreativo de Granada (18.30 horas) es el reto de los jugadores que dirige Rubén Albés.