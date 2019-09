El UCAM no asusta al Recreativo

El UCAM Murcia CF sigue sin conocer la victoria en lo que va de curso en la Segunda División B tras caer en el Nuevo Colombino frente al Recreativo de Huelva (1-0). El conjunto que dirige Rubén Albés fue algo más incisivo que en su última salida, donde cayó ante el Linense sin apenas tirar a puerta, pero el peligro generado no fue suficiente para poner en apuros al cuadro onubense. Un disparo de falta de Nano, en el que llegó a tocar Iricibar, fue suficiente para que los andaluces se quedasen con los tres puntos.

El conjunto universitario arrancó el encuentro siendo el dueño de la posesión del esférico e intentando llegar a campo contrario. Sin embargo, apenas diez minutos duró este guión de partido cuando el Recreativo de Huelva comenzó a hacer daño pro las bandas. Avisó Quiles con un disparo desde la frontal que se marchó rozando el palo, tras una buena jugada de Isi Ros, y poco después llegó el tanto. Una entrada a destiempo de Hugo Álvarez sobre Quique Rivero acabó con el centrocampista lesionado, anteriormente se había que tenido que retirar por molestias el lateral Óscar Ramírez, y Nano acabó enviando el balón al fondo de la red en el libre directo. Aunque cierto es que Iricibar pudo hacer algo más después de tocar el balón. El 1-0 dejó tocado al UCAM que, a pesar de que intentó reaccionar, fue el Recreativo el que seguía contando con las ocasiones de peligro por mediación de Quiles. El UCAM intentó reaccionar, aunque solo pudo controlar el partido de nuevo a ráfagas. Las mejores ocasiones fueron un disparo mordido de Higón y otro lanzamiento de Manu Justo que se estrelló con un defensa.

En la segunda parte no llegó la versión esperada del UCAM, ya que fue el conjunto andaluz el que impuso su ritmo para tratar de conservar la ventaja. En el minuto 60 fue Rubén Albés el que trató de cambiar el guión con la entrada de Rafa de Vicente y Barbosa, sin embargo, salvo algunas acciones aisladas, el UCAM no conseguía ser constante en su juego. Además, el choque se puso peor para los murcianos cuando Adán Gurdiel fue expulsado por doble amarilla tras una entrada a Isi Ros en el minuto 71. No obstante, el equipo murciano apretó pese a la inferiordidad númerica y fue cuando se vio algo de peligro. El cuadro de Rubén Albés se acercó a la portería de Nauzet con varios saques de esquina consecutivos que provocó al Recreativo echarse atrás para intentar guardar la ropa. En en el minuto 90 la ocasión más peligrosa fue un fuerte disparo de Rafa de Vicente desde el vértice del área.