Sufrido triunfo a domicilio del FC Cartagena

El FC Cartagena ganó su segundo partido esta temporada, y segundo a domicilio, en una trabajada victoria en el campo del Atlético Sanluqueño. Los locales, que llegaron con insistencia al área albinegra, se toparon una y otra vez con un sobresaliente Marc Martínez. En el segundo tiempo, una llegada aislada del Cartagena se convirtió en el gol de la victoria. Un pase de tacón de Quim Araujo sirvió para romper la defensa y que Manu Viana anotara el solitario tanto del partido.



Los de Munúa salían sin Elady, que se caía de la convocatoria a última hora para asistir al nacimiento de su hijo. Rodrigo entraba en el once inicial en la banda diestra, y Sergio Ayala sustituía al lesionado Andújar.



En el primer tiempo, el Sanluqueño fue mejor. En un terreno de juego en pésimas condiciones, los de Abel Gómez llegaban con insistencia, con un Álex Geijo que las ganaba todas en la delantera. A pesar de ello, el Cartagena tuvo una ocasión magnífica en las botas, cómo no, de Quim Araujo, que a la media vuelta casi bate al portero desde el interior del área.



En el segundo tiempo, el conjunto local seguía dominando el partido, llegando al área por las bandas y poniendo a prueba a Marc. Pero cuando peor estaba el Cartagena, llegó el gol. Era el minuto 65 de juego, y una jugada que parecía no ir a ninguna parte la transformó Quim Araujo en un mano a mano contra el portero, por medio de un sensacional pase de tacón que recibió Manu Viana para enviarla al larguero y posteriormente al fondo de las mallas.



A la contra, el Cartagena pudo rematar el partido, pero ni Quim Araujo ni Carrasquilla estuvieron finos. El final fue un sufrimiento total para los de Munúa. El portero Marc Martínez, que se vistió de héroe, sacó una doble ocasión del Sanluqueño al detener un disparo de Darío Guti, y también el rechace, que le cayó a Álex Geijo. Ni la entrada al campo de un desacertado Dani Güiza pudo impedir que el Cartagena se llevara los tres puntos, y que se sitúe ya con 7 en la clasificación.