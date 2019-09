Larentzakis, un especialista defensivo para Sito Alonso

El UCAM Murcia Club Baloncesto confirmó ayer la contratación por dos temporadas del escolta internacional griego Giannoulis Larentzakis, de 26 años y 1,96 metros de estatura, un especialista defensivo que las últimas campañas ha militado en el AEK Atenas, donde coincidió con otro jugador que ha llegado este verano al plantel que dirige Sito Alonso, Dusan Sakota.

Pese a que el club tenía ya cubiertas las doce fichas, decidió apostar por Larentzakis, quien rompió antes del Mundial de China su contrato con el conjunto ateniense, que fue rival del UCAM hace dos campañas en la semifinales de la Champions League, para buscar un nuevo destino. El griego quería jugar en un equipo de Euroliga y se le vinculó con el Valencia Basket, pero finalmente no se llegó a formalizar la operación.

Cuando llegó hasta la entidad murciana el ofrecimiento de su agente, David Carro, Sito Alonso no dudó en dar el visto bueno a su incorporación.

De hecho, en la entrevista que publicó con el entrenador ayer este diario, el madrileño dejaba la puerta abierta a una nueva incorporación que solo unas horas después se confirmó.

«Una de las cosas que he aprendido aquí en este tiempo es que todo puede pasar. No me importaría que hubiesen convocatorias, es difícil para el entrenador, pero es una exigencia máxima para los jugadores», afirmaba el técnico, quien busca con Giannoulis Larentzakis más polivalencia en el plantel y también evitar que nadie se acomode. En cualquier caso, al tener solo cuatro cupos nacionales, nunca uno de los descartados podrá ser Rafa Luz, Edu Durán, Dino Radoncic o Emanuel Cate, que son los jugadores que cumplen los requisitos exigidos.

Larentzakis, nacido el 22 de septiembre de 1993 en Maroussi, procede del AEK de Atenas, pero antes estuvo en el Ikaros Kallitheas, el Aris y el Kolossos Rodou. Viene de promediar 10,3 puntos, 3,4 rebotes y 2,8 asistencias en la liga griega y la Champions, y acaba de disputar el Mundial de China con su selección –10 minutos y 5 puntos por partido–. El próximo martes se incorporará a la plantilla un escolta que durante unas semanas perteneció al CAI Zaragoza en 2016, pero por el que el AEK pagó 25.000 euros para conseguir su libertad.

Amistoso en Yecla este domingo con entrada gratuita

El UCAM Murcia disputa esta mañana, a las once y media, el último amistoso oficial –el siguiente será a puerta cerrada– de la pretemporada. Será en Yecla, a partir de las once y media y con entrada grauita. El rival, el Obras Sanitarias de Argentina. En este duelo ya estarán el base Rafa Luz y el alero Dino Radoncic.