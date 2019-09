Sito Alonso: "Rafa Luz tiene una capacidad de liderazgo brutal"

¿Por qué busca a Rafa Luz? ¿Para cubrir la faceta de dirección que faltaba la temporada pasada?

Porque le conozco, quería venir y porque tiene una capacidad de liderazgo brutal. Brutal. Mucho más de lo que os podéis imaginar. Le he tenido en un equipo de Euroliga y era más importante que otros de más nombre. Cuando se lesionó se acabó la temporada del Baskonia ese año. Porque él tiene una fuerza brutal, no física, sino mental. Cuando está a gusto acapara a todos los jugadores y el equipo puede verse capaz de todo. Eso es lo más importante de Rafa Luz. No he visto ningún equipo en mi vida en el que un lesionado suponga una tristeza tan grande como generó en el Baskonia. Yo quiero tener a alguien así a mi lado, que sin tener un papel muy importante, acumule unas virtudes a nivel mental que pueda juntar a todo el mundo.

¿Tener a tres bases hace que no se ponga tanto el foco en Booker?

A Booker le van a mirar igual. Lo que más le beneficia es tener a Sakota y Eddie, porque los espacios se abren. Lecomte le puede liberar, pero si Booker está en pista le van a mirar. No podemos pretender que sea otro. Booker es Booker. Habrá un día que se tire siete tiros seguidos y la capacidad de entenderlo que tengamos nos hará peores o mejores. El año pasadom cuando lo entendíamos, éramos mejores, y en un par de partidos no fue así y no éramos tan buenos. Él es así, no lo puedes cambiar. Luego te puede dar 10 asistencias en un partido, pero cuando está caliente... Al lado tiene a gente que la puede meter de fuera, pero también que vaya al rebote como Tumba o Cate cuando pueda fallar. Todo queda muy bien pero hay que entenderlo, y esto es lo que le he dicho a ellos. Si lo entendemos seremos competitivos, si no, dependeremos de la suerte.