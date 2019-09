Sito Alonso: "Jarell Eddie tiene que tirar de tres siempre que quiera"

Hemos visto los porcentajes de Jarell Eddie desde el triple en la pretemporada. ¿Es un caso parecido al de Booker?¿Tiene carta blanca para tirar?

¿Para tirar de tres? Cien por cien. Siempre que quiera. Si no, no le hubiéramos fichado. Lo único que le pido a Jarell, y a cualquiera, es que si tiene a tres tíos encima no tiene que tirar. Pero si no tira en las posiciones buenas que tenga, es un problema para el equipo. Hace más cosas, pero su mayor virtud es esa. Cada vez que renuncia es un problema, de hecho, en estos partidos ha renunciado en un par de ocasiones y no puede hacerlo. Aunque haya fallado, tiene que tirar otra. Tener la consistencia mental suficiente para ver que los compañeros confían en él, esa es la clave también para todos. No que lo sienta del entrenador, sino de cada jugador. Creo que esa es la clave.