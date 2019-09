Sito Alonso: "Askia va a jugar de Askia, aunque lo haga como escolta nunca lo voy a decir"

¿A Askia Booker lo vamos a ver más de escolta que de base?

Mi intención es verlo de Askia. Es lo que yo quiero, que juegue como Askia. Puede anotar, puede dirigir, puede subir el balón... Es polivalente, por eso quiero que tenga la libertad de que no tenga siempre la obligación de subir la pelota porque eso desgasta. No voy a decir nunca que va a jugar de escolta, aunque lo veas jugando en el puesto de dos. Va a jugar de Askia. Si está jugando con otro base al mismo tiempo, lo decidirán ellos. Esa es la ventaja. Cuando entiendan todo lo que hay, ellos mismos se tienen que poner de acuerdo. Si lo hacen, y yo no lo sé, tengo el suficiente poco ego para no importarme tener que decidirlo yo. Además, si lo deciden ellos el rival tiene un problema, y si lo decido yo es más previsible.