El líder San Fernando, preocupado por el estado de las carreteras

El San Fernando CD, que visita mañana Nueva Condomina, mostró ayer, a través de su entrenador, Tito García Sanjuán, su preocupación por el temporal en la Región de Murcia. El zaragozano incluso abogó por suspender el mismo porque «tenemos que hacer un viaje muy largo, de 7 u 8 horas en carretera y con una tormenta importante en la zona de Orihuela y Murcia. Y es un síntoma que la Federación de Murcia haya suspendido la jornada de Tercera hacia abajo y también la de fútbol sala. Son situaciones de sentido común y donde no debe entrar el árbitro ni los equipos, sino la Federación Española», expresó en declaraciones recogidas por deportedelaisla.com, donde también apuntaba que «estamos preocupados, no solo por el estado del terreno de juego, aunque somos los últimos que podemos hablar de que el campo esté mejor o peor, sino porque el sábado –hoy para el lector– tenemos que hacer un viaje largo hasta Murcia. Vamos a estar muchas horas en la carretera y nos vamos a encontrar una tormenta importante en la zona de Orihuela y Murcia, que está totalmente colapsada. La previsión es que el domingo no llueva, pero viajamos el sábado y nadie se preocupa de los equipos que tenemos que viajar estando 7 y 8 horas en autobús y con carreteras en mal estado. No creo que sea lo adecuado tener que viajar en las condiciones que lo haremos nosotros. Es nuestro trabajo, pero es que puede ser peligroso para toda la gente que quiera desplazarse hasta Murcia».

García Sanjuán tenía la intención de entrear esta tarde en Lorquí, «pero ya veremos cómo están los campos. Hay uno de césped natural, pero ya nos han dicho que será imposible de utilizar porque está anegado, aunque nos sobra con uno artificial para hacer un trabajo de activación».

Asimismo, sobre la situación del Real Murcia, colista del grupo IV, afrimó que «me sorprende su situación en la clasificación, pero es pronto, ya que son solo tres partidos. El Murcia es un equipo muy joven y que ha cambiado mucho. La situación económica les ha condicionado para el mercado veraniego y la confección de la plantilla. Es un equipo plagado de gente joven, que tiene hambre de demostrar que tienen un hueco en Segunda B, con pinceladas como Chumbi, que es su jugador referencia. Tienen menos experiencia que en años anteriores, pero ello no quita para que sea un partido dificilísimo. Llevan solo un punto, juegan en su campo y quieren conseguir su primera victoria lo antes posible. Además, tiene cosas muy buenas porque maneja muy bien la transición defensa-ataque y sale perfectamente al contragolpe. No han ganado, pero puede hacerlo en cualquier momento», terminó diciendo.