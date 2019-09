Giannoulis Larentzakis, jugador del UCAM Murcia por dos temporadas

Solo unas horas después de saltar la noticia en Grecia, el UCAM Murcia ha cerrado la contratación del internacional Giannoulis Larentzakis, de 26 años de edad y que llega tras jugar las últimas temporadas en el AEK de Atenas. El jugador, según ha anunciado la entidad, firma un contrato por dos campañas después de disputar el Mundial de China con su selección. El próximo martes se incorporará a los entrenamientos con la plantilla de Sito Alonso.

El jugador de 1,96 metros de estatura promedió la temporada pasada con el AEK 10,3 puntos, 3,4 rebotes y 2,8 asistencias. En su anterior equipo coincidió con Dusan Sakota y ambos fueron protagonistas en el título de la Champions League en la Final Four que también disputó el UCAM Murcia.

En la entrevista que ha publicado hoy este diario, Sito Alonso ya hacía referencia a la posible incorporación de un nuevo jugador: "Una de las cosas que he aprendido aquí en este tiempo es que todo puede pasar. Lo importante no es tener muchos jugadores, te tienes que adaptar. Hay que ser ambiciosos, no tengo ni idea de si va a pasar algo, pero no estamos cerrados a nada. No me importaría que hubiesen convocatorias, es difícil para el entrenador, pero es una exigencia máxima para los jugadores", decía el entrenador. Y es que Larentzakis ampliará de doce, el máximo permitido, a trece el número de componentes del plantel, un deseo que tenía el entrenador, ya que con el griego conseguirá mayor versatilidad y poder de reacción en caso de surgir lesiones. En cualquier caso, al tener solo cuatro cupos, nunca uno de los descartados podrá ser Rafa Luz, Edu Durán, Dino Radoncic o Emanuel Cate, que son los jugadores que cumplen los requisitos exigidos.

Larentzakis ya estuvo vinculado hace unos años a otro club español, el CAI Zaragoza, por el que firmó procedente del Kolossos. Sin embargo, no llegó a debutar en la ACB porque solo unas semanas después el AEK Atenas pagó 25.000 euros por su carta de libertad. Desde el verano de 2016 ha jugado en el club griego y ahora afrontará su primera experiencia en España. Larentzakis se formó en el Egaleo y después pasó por el AE Kallitheas Rodou, Aris de Salónica, Kolossos y AEK Atenas, donde ha alcanzado la madurez deportiva. Ha disputado ya dos mundiales con Grecia, el último de ellos este mismo mes en China.