Andújar, baja de última hora en el Cartagena

El defensa David Andújar ha causado baja de último hora en el Fútbol Club Cartagena para el encuentro de mañana ante el Atlético Sanluqueño por un virus, según ha confirmado la entidad. Además, también se han quedado fuera el meta suplente Esteve, que ya no pudo estar la semana pasada en el banquillo, el lesionado Santi Jara y José Ángel, quien aún no tiene el pase internacional, por lo que aún no ha podido debutar. Quien sí ha entrado en la citación es Carrasquilla, quien jugó dos partidos amistosos con su selección coincidiendo con el inicio liguero.

Marc Martínez, el meta del filial Fran, Forniés, Fucile, Santi Ayala, Cordero, Quim Araujo, Verza, Pablo Caballero, Edaly, Rodrigo, Carrillo, Álex Martínez, Luca de Vega, Carrasquilla, Jovanovic, Carlos David, Manu Viana, Markel y Vera, este último jugador del segundo equipo que está entrando en todas las citaciones, son los jugadores que se enfrentarán mañana al Sanluqueño. Munúa, en cualquier caso, tendrá que dejar dos en la grada.