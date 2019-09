Carlos Alcaraz cae en Sevilla en un partido que acaba a las dos de la madrugada

A las dos de la madrugada. A esa hora acabó el partido de cuartos de final que Carlos Alcaraz Garfia, joven tenista murciano de solo 16 años de edad, ante el italiano Salvatore Caruso, número 120 del ránking mundial de la ATP y segundo cabeza de serie del torneo. El jugador de El Palmar, que ha marcado un nuevo hito en su carrera deportiva al alcanzar los cuartos de un torneo Challenger, perdió después de tres horas de juego en un partido que comenzó a las once de la noche por diversos aplazamientos durante la jornada por culpa de la lluvia (6-4, 6-7 y 4-6)

Alcaraz vendió muy cara su derrota en una pista central casi abarrotada de público pese a la hora a la que concluyó. En la primera manga ganó por 6-4 y en la segunda se le escapó el partido en la muerte súbita. Ya en la tercera, pese a que su rival logró un break que le permitió dominar por 1-4, Alcaraz reaccionó pero no pudo con la mayor experiencia de su oponente, de 26 años de edad.

"No pudo ser. Jugué un gran partido y estuve muy cerca de poder alcanzar la victoria, pero mi contrincante jugó mejor que yo en los momentos importantes y perdí. Me voy de la Copa Sevilla con muy buenas sensaciones, contento con mi rendimiento y con muchas ganas de seguir aprendiendo. Gracias Sevilla y gracias a todo el público que me ha estado animando", fue el mensaje que dejó en su cuenta oficial en Instagram el murciano.

De esta forma cerró una semana brillante en el Challenger de Sevilla el jugador de Murcia, que sigue dando pasos en su carrera profesional. En el torneo andaluz se impuso a dos 'top 200' del mundo, el alemán Yannick Hanfmann, número 184, y al español Pedro Martínez Batalla, 149. Su próximo torneo será el Challenger de Barcelona.