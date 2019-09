Verza: "Tenemos ganas de demostrar que la última derrota fue un accidente"

El Fútbol Club Cartagena desea que llegue la próxima jornada para quitarse la espina clavada que tiene el cuadro de Gustavo Munúa después de haber caído frente al Sevilla Atlético en la última jornada disputada. Así lo transmitía José Verza, uno de los capitanes del equipo, tras el entrenamiento a puerta cerrada de ayer. «Tras el tropiezo, hay ganas de que llegue el domingo para refrendar que lo de la última jornada fue un accidente», expresaba el mediocentro.

Y es que, el del domingo pasado fue uno de esos partidos que se han vivido en el feudo albinegro en muchas ocasiones, donde los locales guardaron la posesión del balón, en este caso sin verticalidad alguna, y los visitantes construyeron una telaraña defensiva difícil de superar para cualquier delantera de la categoría. En esta línea, se expresaba uno de los portavoces del vestuario. «Es de esos partidos que pasan una vez cada mucho tiempo. Las ocasiones fueron pocas porque ellos vinieron con un planteamiento para conseguir el empate y se llevaron demasiado premio. Lo que obtuvieron fue por demérito nuestro más que por mérito suyo. Nosotros tuvimos la posesión. En ocasiones, el fútbol es ingrato y los tres puntos no se quedaron aquí. Por bien que juegues, no siempre vas a ganar. En más de una ocasión nos vamos a encontrar con muchos equipos que nos hagan lo mismo y no tenemos que desesperarnos», decía el mediocentro.

Pero, para Verza, todo esto tiene que cambiar porque «cada día vamos a mejor» y, justificaba a sus compañeros asegurando que «la plantilla es un 90% nueva y eso lleva un trámite. Hay gente que se ha incorporado a última hora y, todos esos engranajes, hay que conectarlos». Y mientras que el equipo va memorizando movimientos, acoplándose entre futbolistas y demás factores típicos de un comienzo de competición, el Cartagena visita al Atlético Sanluqueño en la próxima jornada. Un rival de ingrato recuerdo para la escuadra albinegra del curso pasado y para su entrenador, Gustavo Munúa, el cual vivió allí en primera persona las idas y venidas de la Segunda División B.

En El Palmar, un Cartagena que estaba 13 jornadas sin perder, vio como cambia todo en 90 minutos. Tras este encuentro, con marcador final de 3-1 para los andaluces, llegaron 4 jornadas de malos resultados que condenaron a los albinegros a la segunda plaza. «Es un equipo que tiene gente de mucho nombre y recorrido dentro del fútbol. Han empezado muy bien. Demostramos en Don Benito que cuando hay que ponerse el mono de trabajo y picar piedra, este equipo sabe hacerlo. El del domingo va a ser un encuentro de esos, donde va a haber momentos en los que no vamos a poder jugar pero ahí toca trabajar. Es una buena piedra de toque para ver cómo está el equipo en este inicio», afirmaba Verza.

En lo referente a su situación personal, uno de los capitanes del plantel cartagenerista concluía asegurando que «los problemas de pretemporada han quedado atrás y ahora me encuentro bien». Además, cuando se le preguntaba por su adaptación a la Segunda B tras tantos años jugando en el fútbol profesional (13 de los últimos 17 años disputando partidos en Primera y Segunda) añadía que «si queremos estar en otra categoría tenemos que hacer méritos». El próximo partido del conjunto albinegro en el campeonato será este domingo, a las 18.00 horas ante el Atlético Sanluqueño y se podrá ver a través de La 7TV.