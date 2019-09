El tránsfer de José Ángel, otro quebradero de cabeza para el club, que ya cuenta con Carrasquilla

El 2 de octubre es la fecha límite para que la FIFA otorgue al Cartagena el documento que se necesita para que Jurado pueda competir. El verano para el Futbol Club Cartagena ha sido convulso en muchos sentidos y ha llevado de cabeza tanto a Paco Belmonte como Manolo Sánchez Breis, máximos responsables de la entidad albinegra. En este caso, sabían la situación y decidieron arriesgar pero, el transfer de José Ángel, está siendo un tema que queda por solucionar y otra preocupación más que se suma a las que surgen en el día a día. Porque, en el Cartagena, no tienen noticias desde Moldavia. El Sheriff, equipo donde Jurado jugó cedido, no da señales de vida y la federación moldava sigue desaparecida. Una situación que pueden aguantar así hasta el 2 de octubre como máximo. Una vez se cumpla un mes desde la solicitud del documento y tras no haber obtenido respuesta, el máximo organismo del fútbol mundial tomaría las riendas y le concedería el transfer a José Ángel. Un escenario al que no se quería llegar desde la entidad cartagenerista pero, poco a poco, se van haciendo a la idea de que puede ocurrir. Mientras tanto, el jugador sigue esperando que se resuelva este conflicto y poder, de una vez por todas, debutar con la elástica albinegra.

En cuanto a Adalberto Carrasquilla, jugador que estaba estos días atrás con la selección nacional panameña, vuelve hoy a a los entrenamientos. En principio estaba todo prevista para que su llegada fuese el miércoles pero, problemas con el vuelo obligaban al centrocampista a tener que modificar sus planes. Carrasquilla ya tiene toda la documentación en regla aunque parece precipitado que vaya a jugar este domingo.