"Lorca se convierte durante cinco semanas en referente del deporte en la Región"

La cuenta atrás ha tocado a su fin y hoy viernes, 13 de septiembre, comienza la 41ª edición de los Juegos del Guadalentín, el gran acontecimiento deportivo del año, que hasta el próximo 13 de octubre dará cabida a más de 70 actividades repartidas por todo el municipio con la intención de que el deporte llegue a la calle de forma masiva.

«Este evento significa que Lorca se convierte durante cinco semanas en referente regional del deporte», afirma a este diario Irene Jódar, concejala de Deportes de una ciudad que cada año se vuelca con esta cita esperada por todos, en la que el principal objetivo es llegar a todos los lorquinos y público en general, independientemente de su edad, consiguiendo así potenciales deportistas.

Son muchas las novedades y actividades previstas para esta nueva entrega de los Juegos, que no solo pondrá en valor deportes minoritarios como el boxeo, el rugby o la gimnasia rítmica, sino que también otorgará el protagonismo que merece a unas pruebas inclusivas que muestran el carácter social de lo que se conoce como las olimpiadas lorquinas.

Miles de personas se congregarán en torno a un evento en el que el Ayuntamiento de Lorca tiene depositadas muchas esperanzas. «Esperamos una gran participación, tanto en las actividades organizadas por los clubes como en los eventos de carácter popular», apunta Irene Jódar, para quien será «un orgullo» vivir por primera vez los Juegos del Guadalentín como concejala: «Siempre he estado vinculada al deporte y, como periodista, he tenido la suerte de cubrir muchas pruebas de los Juegos, por lo que estar al frente de esto me hace muchísima ilusión».

Otra de las novedades es el nacimiento de la figura del embajador/a del evento, que este año recae en la prestigiosa deportista de élite Úrsula Ruiz, doce veces campeona de España en lanzamiento de peso, quien además estará presente en las pruebas más representativas.

Los Juegos del Guadalentín se clausurarán el 13 de octubre con la carrera benéfica Run For Parkinson's, en el que se conmemorará el 40º aniversario de la incorporación de la mujer al cuerpo de la Policía Nacional, y el clásico Ciclo Paseo.