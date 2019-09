Antonio López, en la rampa de entrada

La pretemporada de Antonio López en el Real Murcia se ha asemejado y mucho a su última campaña en el FC Cartagena. El jugador de Puerto Lumbreras apenas ha podido disputar minutos. Si se incorporó tarde a los entrenamientos de los granas al tener unos días libres por su viaje de novios; una vez en el grupo, el futbolista no pudo entrar en los planes de Adrián Hernández. Primero fueron unos problemas estomacales que incluso le hicieron pasar por el hospital, y después unas molestias que sufrió en el amistoso frente al Villarreal B, el último de la pretemporada y en el que el central debutaba con la elástica grana. Después de esa lesión, Antonio López se perdió el inicio liguero. El viernes viajó a Córdoba en la convocatoria, pero Adrián Hernández prefirió no forzarle, por lo que se pasó los noventa minutos en el banquillo.

Después de completar otra semana de entrenamientos, Antonio López ya está en la rampa de entrada para dar el salto al once titular del Real Murcia. El domingo, ante el San Fernando, podría ser la gran novedad del equipo que utilice Adrián Hernández. Los errores defensivos que han condenado al conjunto grana en las tres primeras jornadas ligueras harán que el técnico murcianista no espere más para poner de inicio al jugador de Puerto Lumbreras, uno de los fichajes que está llamado a elevar el nivel de una plantilla que de momento no está respondiendo.

La duda está en saber a qué jugador dejará en el banquillo Adrián Hernández para dar entrada a Antonio López. Por un lado puede quitar a Edu Luna, quien en estos partidos se ha mostrado impreciso y muy nervioso, cometiendo algunas faltas evitables y viendo dos tarjetas amarillas; o por otro puede optar por no dar entrada a Julio Algar, quien tampoco ha aportado seguridad a los murcianistas.

La gran incógnita de Antonio López está en su estado físico, y es que en las últimas temporadas el jugador apenas ha podido disputar minutos al sufrir continuos problemas musculares. A eso se une que tampoco ha realizado la pretemporada al nivel de sus compañeros. El pasado curso, en las filas del FC Cartagena, el de Puerto Lumbreras solo jugó 871 minutos divididos en 12 partidos, siendo titular en la vuelta del play off frente al Castilla y en la ida de la segunda eliminatoria contra la Ponferradina. Pese a que es uno de los futbolistas destacados del Grupo IV, al final, las lesiones no le han dejado tener continuidad, algo que también le ocurrió en su etapa en el Lorca.

Hace una semana Adrián Hernández decía que el jugador ya estaba listo para jugar unos minutos, aunque era mejor no forzar, por lo que posiblemente para el domingo ya esté listo para entrar en una defensa que hasta el momento se ha mantenido fija desde el inicio liguero ante la falta de alternativas. Si frente al Córdoba el técnico murcianista movió fichas en la portería, el centro del campo y en la delantera, este fin de semana llegará el turno para la zaga.

Con Álvaro Rodríguez en la derecha, donde no está desentonando tanto como sus compañeros de línea, lo normal es que Antonio López aparezca junto con Julio Algar. Por la izquierda, Kevin ha sido titular durante las tres primeras jornadas, sin embargo el mallorquín ha estado implicado en casi todos los goles que ha recibido el Real Murcia en esta temporada, haciendo complicado que pueda seguir repitiendo en el once. Su puesto lo podría ocupar Iván Pérez si se ha recuperado ya de los problemas físicos que no le permitieron entrar en la convocatoria para el choque ante el Córdoba.



Pendientes de Armando y Curto

Adrián Hernández no ofrecerá lista de convocados hasta el mismo día del partido. Así que habrá que esperar al domingo para saber si Armando y Víctor Curto se vuelven a quedar en la grada por segunda semana consecutiva o el técnico decide devolverles la confianza ya sea como titulares o como suplentes.