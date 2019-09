El UCAM cae en el amistoso ante el Valencia Basket

El UCAM Murcia CB no ha podido superar al Valencia Basket en el amistoso disputado en Albacete (70-87). El gran acierto del conjunto taronja durante el primer cuarto con un parcial de 0-16 acabó marcando el resto del encuentro. Sin embargo, la plantilla que dirige Sito Alonso no ha perdido la cara al partido y ha intentado recortar hasta el final el marcador de un equipo que ya cuenta con Sadiel Rojas tras concluir su participación en el Mundial de China con la República Dominicana. El brasileño Rafa Luz también se encuentra con la plantilla, aunque no ha disputado el duelo, y se espera en las próximas horas la llegada del alero Dino Radoncic. El ala-pívot Jarell Eddie (14) y los bases Lecomte (10) y Booker (9) han sido los máximos anotadores.





En las primeras acciones del partido, los murcianos estuvieron escasos de acierto, lo que provocó que Valencia pudiese correr y anotar con mayor facilidad. Sumado a esto, el conjunto de Jaume Ponsarnau, encontró a un enchufadísimo, una nueva estrella para la Liga Endesa, que anotó 16 puntos sin fallo en apenas cinco minutos.intentaban recortar una abultada diferencia que terminaba 14-33 en el primer cuarto. La entrada de Dusan Sakota, fue fundamental para cambiar el partido. El interior anotó 13 puntos para su equipo, ayudó junto a Booker a abrir un parcial que recortaba). Lástima que en ese proceso de remontada, el base norteamericano sufrió un resbalón que le obligó a salir del campo y no volver a jugar. Otro de los destacados estaba siendo Jarell Eddie, muy peligroso desde la línea de tres. Sin embargo, al sumar su tercera falta, Sito Alonso tendría que sentarlo.Con las rotaciones de nuevo escasas para no arriesgar, el UCAM Murcia jugó durante bastantes minutos,e juntos. También el canterano Ismael Corraliza, tuvo mucho protagonismo, al tener que darle descanso a. El base belga y Hunt, sostenían al equipo en ataque, para que la diferencia no fuese muy abultada. Con 54-68, se llegaba al cuarto definitivo. Sin grandes cambios, y sin arriesgar demasiado por parte de ambos conjuntos, se iba consumiendo el tiempo sin que el UCAM Murcia llegase a pelear por la victoria. El marcador final fue de 70-87.