Giustozzi, de ElPozo, pide "conservar la regularidad y mejorar la mentalidad"

El entrenador de ElPozo Murcia, Diego Giustozzi, ha dejado claro que su equipo "mantiene la ilusión" ante el debut en la Liga de la Primera División de fútbol sala después de haber dejado escapar en las últimas semanas la Copa Intercontinental y la Supercopa de España, y ha pedido "conservar la regularidad y mejorar la mentalidad" para ser campeón.

El técnico argentino ha comparecido en rueda de prensa a dos días de que ElPozo arranque el campeonato visitando el sábado a las ocho de la tarde la pista del O Parrulo Ferrol.

"Esperamos que se reactive el grupo. Evidentemente duelen las derrotas y mejor que duelan, pues lo contrario me preocuparía, pero mantenemos la ilusión y al equipo lo veo bien, aunque tiene que mejorar todavía mucho", ha comentado diciendo Giustozzi, a cuya plantilla le aguarda un largo viaje en la primera jornada.

"Son gajes del oficio y hay cosas peores que ir 10 horas en autobús", ha señalado el jefe del vestuario grana, quien no podrá contar con el capitán, Miguelín Sayago, por lesión ante un rival que "sabe a lo que juega".

"Con Miguelín veremos qué sensaciones tiene y hay que esperar un par de semanas antes de volver a evaluar su estado. Con él no haremos locuras y si no está bien no jugará", ha dejado claro.

Una de las dudas radica en saber si el brasileño Carlos Espíndola, titular en la Intercontinental, o el valenciano Fede Pérez, quien lo fue en la Supercopa, ocupará la portería murciana en Ferrol.

"No hablé con ellos y lo haré antes de decidir el nombre del titular, pero el puesto se lo tendrán que ganar cada semana", ha comentado un Giustozzi que espera del grupo que comanda que tenga "la regularidad de la pasada temporada".

"Tenemos una plantilla con 14 jugadores de nivel parecido y eso me permitirá rotar en una temporada con muchos títulos en juego", ha comentado también.

Al hacer balance de los dos primeros torneos puestos en juego ya este verano, el de Buenos Aires ha indicado lo siguiente: "Nos pasó factura la falta de ritmo en la Intercontinental y el hecho de contar con muchos jugadores nuevos en la Supercopa ante un rival que te desnuda las debilidades".

Con respecto a la evolución del equipo desde que él llegó al banquillo el pasado verano, Giustozzi ha extraído conclusiones positivas a pesar de que ElPozo ha sido subcampeón de la Liga, de la Copa de España y de la Supercopa, en los tres casos cayendo frente al Fútbol Club Barcelona Lassa.

"Problemas tienen todos los equipos y el tema es saber cuáles son esos problemas. Debemos mejorar la mentalidad. Hace un año estábamos lejos de disputar tres finales y de perderlas por un gol y dimos un paso muy grande, lo cual no se puede olvidar. Ahora nos falta dar ese pequeño paso y es una cuestión de mentalidad. Las finales no se ganan remontando o yendo a la heroica, sino no cometiendo errores y eso también se entrena", ha explicado.