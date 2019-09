Valverde pierde el segundo puesto tras una espectacular etapa

Victoria de Gilbert

Nairo Quintana ha puesto del revés la etapa de hoy de la Vuelta a España entre Aranda del Duero y Guadalajara (219,6 kilómetros) y la clasificación general. El colombiano ha sido uno de los grandes protagonistas de una jornada espectacular, en la que el pelotón voló, adelantando en casi una hora el tiempo que la organización había previsto. El gran perjudicado del día fue Alejandro Valverde, que perdió el segundo puesto de la general en beneficio de su compañero en el Movistar. El murciano, junto al resto de favoritos, cruzó la línea de meta a 5:19 de Quintana. El ganador de la etapa fue Gilbert, que sacó diez segundos al colombiano.





. Ahora, a dos minutos y veinticuatro segundos está Nairo Quintana, que ha vuelto a posicionarse para la victoria final. Alejandro Valverde cae a la tercera posición a 2:48 del jersey rojo. Pogacar aparece en el cuarto puesto a 3:42.Clasificación general oficiosa1. Primoz Roglic (Jumbo-Visma)2. Nairo Quintana (Movistar Team) a 2'24"3. Alejandro Valverde (Movistar Team) a 2'48"4. Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) a 3'42"5. Miguel Ángel López (Astana Pro Team) a 3'59"6. Wilco Kelderman (Team Sunweb) a 5'05"Alejandro Valverde cree que el Movistar, que colocó de nuevo a Nairo Quintana en posiciones de podio, aún "puede ganar" la Vuelta 2019, a pesar de la ventaja y el buen momento de Primoz Roglic, que mantiene el liderato., dijo el murciano, que recordó sus palabras en la rueda de prensa del lunes en el día de descanso en Lerma (Burgos) junto a Quintana y el director deportivo, Eusebio Unzué.Valverde considera que "hay que estar contento" con el resurgir de Quintana. "De salida se ha hecho el corte, teníamos a Nairo delante y teníamos tranquilidad. El Jumbo (el equipo de Roglic) intentaba cerrar, pero no podía", apuntó.Para Valverde, el Astana, que ha tirado del pelotón de favoritos cuando el esloveno se ha quedado sin compañeros, "ha salvado totalmente" el liderato de Roglic. "Pero aquí todo el mundo lucha por todo", dijo en referencia, a la posición de Miguel Ángel López entre los candidatos al triunfo, aunque ahora quinto en la general., se felicitó el campeón del mundo, que desveló que hubo en su momento en el que el Movistsar tiró en el grupo en el que estaban todos los favoritos menos Quintana para dejar a Roglic sin compañeros."Tiramos hacia arriba para que se quedasen sin hombres los que tiraban (el Jumbo-Visma)", explicó.En cuanto a su actuación, dijo que, aunque "estaba delante", no se ha "metido" en el corte "porque no estaba ahí" cuando se produjo y que luego fue tranquilo toda la etapa y "sin tirar en ningún momento".