Mari Romero luchará por su primer título mundial el sábado en Alemania

La boxeadora murciana Mari Carmen Romero, solo dos semanas después de proclamarse campeona de Europa, luchará este sábado en Alemania por un título mundial. Será la primera murciana que lo intente en la WIBF (Women's International Boxing Federation) y la GBU y volverá a hacerlo en Alemania, esta vez en la ciudad de Schwaebisch Gmuend.

La deportista de Puerto Lumbreras logró el pasado 31 de agosto el título europeo profesional al ganar a la alemana Bilgenur Aras por un KO en el sexto asalto en una pelea que se celebró en Frankfurt. Si en esa ocasión competía en la categoría de 53,7 kilos, ahora lo hará en 55,225.

Mari Romero se encontraba de vacaciones cuando le llegó la propuesta de enfrentarse a la rusa Fatima Dudieva, de 25 años de edad y que llega invicta a esta cita después de ganar cuatro combates.

"Ha sido una sorpresa muy grande porque peleaban dos grandes campeonas, pero a última hora me han llamado a mí. He aceptado sin pensarlo pese a que tengo una lesión en un dedo, pero ya puedo decir que voy a ser la primera española que lo va a intentar. Es una gran oportunidad", explicó a esta Redacción la lumbrerense, quien "estaba de vacaciones porque no me lo esperaba. He tenido que ponerme las zapatillas y ponerme a entrenar para prepararme. Esta mañana estaba en 53 kilos, por lo que puedo comer ya que voy a competir en 55,225 kilos". La pelea por el título mundial será a diez asaltos y dará comienzo sobre las once de la noche.

Hace quince días, en Alemania, Mari Carmen Romero se proclamaba campeona de Europa después de sufrir una gastroenteritis horas antes del combate y "me quedé prácticamente deshidratada", dijo. Pese a ello, ganó por KO a su rival, quien se "quedó desmayada en la lona y se la tuvieron que llevar en camilla". Ahora solo piensa en disfrutar de su éxito tras un "verano muy duro, sin playa ni piscina, sin nada, solo entrenando para vivir este sueño". La lumbrerense ya sabe lo que es ser campeona del mundo, ya que este mismo año lo consiguió en la modalidad de muay-thai.