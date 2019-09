Durán: "El UCAM será intenso en defensa y alegre en ataque"

Edu Durán, jugador del UCAM Murcia Club Baloncesto, ha asegurado este martes que del conjunto grana "hay que esperar una defensa intensa y molesta y un ataque alagre" y ha dicho también que existen "motivos para ser optimistas", pero que deben "ser cautos y lo que tenga que venir vendrá". El escolta madrileño ha pasado por sala de prensa y ha analizado la actualidad del equipo dirigido por Sito Alonso a 17 días del estreno en la Liga Endesa 2019/2020.

"Venimos de una semana exigente con una clara victoria ante el HLA Alicante (47-100) y compitiendo hasta el final frente a un rival de Euroliga como el Asvel Villeurbanne (78-81)", ha comentado al tiempo que ha valorado que "hay motivos para ser optimistas, pero debemos ser cautos y lo que tenga que venir vendrá, aunque no he oido hablar de objetivos para la temporada". "Ahora pensamos en sacar la victoria en el primer partido de la Liga frente al Betis delante de nuestro público", ha seguido diciendo.

El jueves el Valencia Basket será el siguiente adversario de pretemporada y ese choque se presenta como una buena ocasión para "seguir puliendo detalles", tal y como ha reconocido Durán, quien da las líneas maestras del nuevo UCAM CB. "Del UCAM CB hay que esperar una defensa intensa y molesta y un ataque alagre. Tenemos que jugar duros en defensa y divertirnos en ataque", ha declarado.

En el plano personal ha dejado claro su papel de jugador de equipo. "Mi labor es ayudar en lo que me pida Sito, si él me dice que defienda al mejor jugador del equipo contrario o que lance 11 triples lo haré. Conozco mi rol tanto atrás, donde no se puede negociar nada y debo dar el 180% en cada defensa, como en ataque y trabajaré esperando oportunidades". Además, ha resaltado los fichajes de Rafa Luz, Marques Twones, Jarell Eddie y Dusan Sakota: "Los que han llegado este verano son buenísimos jugadores con experiencia en el mundo del baloncesto, ya casi se han adaptado y es una gozada jugar con ellos".

Por otra parte ha hecho mención a que lps universitarios no participen en competición europea tras sí hacerlo en las tres campañas precedentes. "Nos gustaría volver a competir en Europa, pero no hacerlo esta temporada a nivel mental puede ser una ventaja y podemos preparar mejor los partidos de la Liga", ha explicado.