Cristina, una pionera de oro

Cristina Pérez Orenes (Murcia, 18 de julio de 1989) es una Ingeniera Informática que acaba de hacer historia en el fútbol americano femenino español, cuya selección ha conquistado el primer título europeo de la historia. Esta exatleta que presidió el histórico CA Murcia empezó a practicar este deporte hace solo tres años.

Hace tres años decidió cambiar el atletismo por el fútbol amerciano. Cristina Pérez, una Ingeniera Informática que siempre había sido una chica veloz, con un buen sprint, encontró otro deporte donde se sentía realizada. Después de ser atleta y de presidir el Club Atletismo Murcia, se enroló en el Murcia Cobras y solo unos meses después recibió la llamada para ser componente de la selección española de Flag Football, modalidad de fútbol americano que practican las mujeres.

España nunca ha sido una gran potencia en el deporte del balón ovalado, que es un fenómeno de masas en Estados Unidos. Pero poco a poco, pese a contar con escasos recursos, se está abriendo camino. La selección femenina logró en 2017 la medalla de bronce en el Campeonato de Europa que se disputó en Madrid. En este torneo se ganó el derecho a partiricar en 2018 en el Mundial de Panamá. Pero la realidad chocó con la ilusión. Buscaron patrocinadores pero no aparecieron. No había dinero para realizar un desplazamiento tan largo y el equipo se quedó en tierra, sin poder volar. Este hecho se convirtió en un acicate y no en un motivo de desencanto. Siguieron las concentraciones, con presencia en todas ellas de esta murciana de 30 años de edad, hasta que hace una semana llegó otro Europeo, esta vez en Israel.

Nadie podía esperar que España, después de arrancar el campeonato con derrotas ante Autria, quíntuple campeona, y Gran Bretaña, se viera tres partidos después en la final y colgándose el oro. Pero pasó. «Lo teníamos controlado. Sabíamos que podíamos perder esos dos partidos en la fase de grupos y estar en las semifinales. Además, tuvimos la suerte de que Gran Bretaña le ganó a Austria y ya no nos encontraríamos a las campeonas hasta la final», explica Cristina Pérez, orgullosa con su medalla colgada del cuello después de superar muchos contratiempos para estar entre las elegidas. Tras ganar a Israel en cuartos de final –«las teníamos muy bien estudiadas», dice–, llegaron las semifinales contra Dinamarca. «Fue un partido muy duro. Nos vimos 6-18 abajo al descanso, pero remontamos en la segunda parte con un gran trabajo de la defensa para ganar 19-18», recuerda. Precisamente en defensa es donde desempeña su labor esta murciana en un deporte donde las posiciones son muy específicas. «Yo soy blitzer, me encargo de defender a la quarterback del equipo contrario, con el fin de quitarle el flag», comenta.

España ya estaba en la final mientras que por el otro lado del cuadro saltó la sorpresa. Gran Bretaña eliminó a Austria, por lo que se repetiría en la lucha por el oro el duelo de la primera fase. Las británicas habían ganado ese duelo, pero en esta ocasión las españolas le dieron la vuelta a la situación para hacerse con el título, el primero de la historia del fútbol americano femenino español, por 28-14. «Nadie esperaba que llegaráramos hasta la final. La clave fue que nos planteamos el campeonato partido a partido, sin pensar en el siguiente», apunta.

Cristina Pérez quiere ahora seguir ganando títulos con España, pero tiene el hándicap de no contar en Murcia con un equipo donde poder competir al más alto nivel. «Acabamos de empezar la temporada y nos encontramos con el problema de que necesitamos chicas. Se nos han ido varias y no llegan nuevas. Muchas piensan que en este deporte nos estamos pegando palos constantemente, pero no es así. Por ello estoy jugando torneos con el San Juan, de Alicante. Fui con ellas a Alemania y Francia y ahora, en octubre, iré a La Haya», dice una jugadora que es consciente de que otras jóvenes vienen pisando fuerte y amenazan con quitarle su puesto en la selección. «Todos los años la Federación organiza tres concentraciones donde da la oportunidad a otras chicas. La competencia es alta para estar entre las elegidas», termina diciendo Cristina Pérez.