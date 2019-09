Sin gol, los puntos vuelan

Segundo partido en casa y primera derrota de la temporada. No ha empezado bien el FC Cartagena en el Cartagonova (empate en el debut liguero), no solo porque el nuevo bloque aún no ha alcanzado el nivel físico y combinativo que se espera de ellos, sino, sobre todo, porque las ocasiones que se generan no se traducen en gol. Un buen Elady, que se estrenaba este curso, y un superlativo Quim Araujo no fueron suficientes para doblegar al Sevilla Atlético, que hizo una grandísima primera parte en la que la zaga del FC Cartagena dejó bastantes más dudas que en el primer partido en casa, contra el Badajoz, y que nada más arrancar el partido ya cedió una ocasión clarísima para los rivales.

A la tercera jornada, Munúa ya tiene el equipo más que claro. La línea defensiva empieza a consolidarse, con Fucile aún adaptándose al ritmo de competición, acompañando a Carlos David, Andújar y Forniés. Solo sorprendía la ausencia de Carrillo de la convocatoria y la posición de Manu Viana, cambiado de banda para hacer sitio a Elady en la izquierda. Un Elady que apareció por el Cartagonova por primera vez desde el famoso culebrón de este verano, y que trató, de nuevo, de ganarse el cariño de la grada a base de fútbol.

Pitó el colegiado el inicio y el Cartagena seguía mentalmente en los vestuarios. El Sevilla Atlético trató de sorprender y lo consiguió: a los 20 segundos de partido, ya se plantaron en el punto de penalti. Desde ahí disparo Juanlu, que tenía el gol a placer, pero echó el cuerpo hacia atrás y su envío salió por encima del marco. Toda una declaración de intenciones. El filial sevillista tuvo otro mano a mano que detuvo el colegiado, cometiendo un tremendo error al no permitir la ley de la ventaja tras una falta de los albinegros, justo cuando Pejiño ya se plantaba ante Marc Martínez. El otro peligro era Carlos Álvarez, futbolista aún en edad juvenil que deja unas sensaciones de futbolista de mucho nivel si no se tuerce. A la defensa albinegra la llevaba loca.

Despertaron del letargo con un tiro a la madera de Quim Araujo, recibiendo entre líneas, donde más le gusta, y sacándose un tremendo derechazo. A partir de ahí, el Cartagena empezó a espabilar. Con la posesión de la primera jornada y la profundidad que no se vio aquel día, gozaron de un rosario de ocasiones. El siguiente en mostrar sus credenciales fue Elady, con testarazo elevándose por encima de su marcador con el que bien pudo dejar atrás todo lo ocurrido este verano. El de La Puerta de Segura desequilibró, durante todo el partido, rompió por dentro y por fuera, como a él le gusta, y llegó al área sin encontrar la fortuna, sin tener esa facilidad de cara a gol que le llevó a las cifras astronómicas de la 2018-2019.

Pero el Sevilla Atlético, un equipo con muchos argumentos para no sufrir por mantener la categoría como el curso pasado, también tenía las suyas. Una de ellas, por un error en cadena de los locales: Manu Viana regaló un balón en la medular y Marc Martínez salió más allá de la línea del área. Pejiño consiguió driblarle, pero desde una posición lejana y esquinada, no encontró portería.

Avisó de nuevo Mena, con un golpeo desde el perfil diestro que detuvo Marc. Fue la antesala de un tanto que los visitantes se merecían en ese tramo final del primer tiempo. De nuevo Mena, indescifrable con sus continúas llegadas desde segunda línea, se anticipó a la defensa en el primer palo y mandó su cabezazo a la red.



Cabezazo fuera de Elady

A partir del minuto 60, el Cartagena empujó al Sevilla Atlético contra su portería. Los de Paco Gallardo, que aún no conocían la victoria esta temporada, amenazaban menos en campo contrario que al inicio del partido, pero tiraron del oficio que no se le presupone a un filial para controlar las embestidas del Cartagena.

La más clara del segundo tiempo la tuvo Elady, no en sus botas, sino en su cabeza. Era un lanzamiento de falta lateral de Verza que se iba cerrando hasta que Elady, en la misma boca de gol, golpeó el esférico con la coronilla cual central para despejar el peligro.

El desequilibrio llegaba por el medio con Quim Araujo, claramente el jugador más entonado de lo que llevamos de campeonato. Con otra conducción de las suyas, sentando a los rivales por el carril del '10', se plantó en la frontal antes de disparar raso, un poco flojo, facilitando la acción del guardameta.



Cambios muy ofensivos

Los cambios de Munúa no pudieron ser más ofensivos. El Cartagonova vio debutar a Jovanovic, en sustitución de Verza. Así pues, dos delanteros a los que se les presupone cierta capacidad goleadora, con Elady partiendo desde la izquierda. Toda la pólvora del equipo sobre el césped, con Rodrigo (extremo capaz de actuar de referencia arriba), tirado a la banda derecha. Y ni así llegó el gol. También entró Lucas de Vega para los últimos minutos, sustituyendo a un Fucile que sigue lejos de su mejor estado de forma, y que aporta más en defensa que en ataque.

El Sevilla Atlético despejó todos los balones que llegaron al área, y solo una volea mal dirigida de Quim Araujo y un escorzo de Jovanovic pusieron en peligro a la portería sevillista. El serbio dejó buenos minutos en su debut, demostrando que es un delantero que sabe hacer cosas lejos del área y participar en las acciones combinativas del equipo, además de ser un gran rematador. Al final, 0-1, primera derrota del curso, y además en casa.