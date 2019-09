Valverde planta batalla a Roglic y se afianza en el segundo puesto

La subida al Santuario del Acebo (7,9 kms. de recorrido al 9,7 por ciento de desnivel con tramos al 15) permitió al murciano Alejandro Valverde consolidarse en el segundo puesto de la clasificación general de la Vuelta a España, demostrando además que el de Las Lumbreras está dispuesto a dar batalla a Primoz Roglic, actual líder de la general, en la semana que falta de la ronda española.





???? @alejanvalverde consolida su situación de podio y fue el único junto a Roglic este domingo en el Acebo #LaVuelta19: "El 'abuelo' no dice nunca la última palabra". ?????? #VamosBala ?? pic.twitter.com/tsMb0g3i6w — Movistar Team (@Movistar_Team) 8 de septiembre de 2019

La decimoquinta etapa de la vuelta, una jornada corta de kilometraje (solo 154.4 kilómetros) y con cuarto puertos de Primera encadenados, permitió ver el buen momento de forma de. El esloveno y el murciano tiraron juntos, dejando atrás a Pogacar, Miguel Ángel López y Nairo Quintana, sus rivales en la clasificación general.La victoria final en esta decimoquinta etapa, considerada como la etapa reina de esta edición, fue para el americano Kuss, quien cruzó la línea de meta en solitario y celebrándolo con los aficionados que esperaban en lo alto del Santuario del Acebo. Roglic y Valverde, noveno y décimo respectivamente, llegaron a la misma vez, por lo que se mantiene la diferencia en la lucha por el jersey rojo, que sigue en manos del esloveno, quien cuenta con 2 minutos y 25 segundos de ventaja sobre el murciano.Para lo que sí sirvió esta etapa entre por la alta montaña de Oviedo es para ampliar diferencias en la batalla por el podio. Después de este fin de semana, en el que el pelotón ha afrontado dos duras jornadas de montaña,Roglic y Alejandro y el español Valverde entraron juntos a 2.14 y el colombiano Miguel Ángel 'Superman' López y el esloveno Tadej Pogacar, a 2.54.En la general, Roglic sigue al frente con 2.25 minutos sobre Valverde, y aumenta la renta sobre Pogacar, a 3.42, López a 3.59 y Nairo Quintana, alejado a 5.05. Ahora el de Las Lumbreras tiene una ventaja respecto al tercero -Pogacar- de 1 minuto y 17 segundos.Este lunes se disputará la decimosexta etapa, entre Pravia y el Alto de La Cubilla, de 144,4 kilómetros.Alejandro Valverde (Movistar) explicó tras el final de la etapa de este domingo de La Vuelta 2019 que, como se vio "con buenas piernas", decidió "atacar de lejos" en la última subida, el Alto del Acebo."Tenía buenas piernas y por eso he atacado de lejos", desveló un Valverde que reconoció que hubo "entendimiento" con el líder Primoz Roglic, el único que salió a su arrancada.En ese sentido, ha dado "gracias" al esloveno por haber tirado durante una parte de la subida y también "a (Marc) Soler por haberse quedado a esperarle en el ascenso definitivo.Valverde, segundo en la general, se congratuló de haber conseguido 40 segundos más de ventaja sobre Tadej Pogacar y Miguel Ángel López, que se siguen, tercero y cuarto, en esa clasificación. "No haber conseguido nada estaría mal, pero 40 segundos está claro que 40 son buenos segundos", dijo el murciano.Para el vigente campeón del mundo, él y su equipo el Movistar han "hecho lo que se tiene que hacer, batalla". "Ha ido Soler por delante y cuando no podía ganar me ha esperado", subrayó.También se felicitó por verse peleando en cabeza en una Vuelta a sus 39 años de edad y verse en un duelo con Roglic:Respecto a la etapa dijo:Y sobre la etapa de mañana, en principio la reina de esta edición, con final en el Alto de La Cubilla, el llamado Galibier asturiano, prevé que "muy similar de dureza". "Muy dura, como la de hoy", resumió.