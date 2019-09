ElPozo choca con la misma piedra

ElPozo Murcia ha visto marcharse otro título, segundo de la temporada, tras caer ante el Barcelona en la Supercopa por 4-3. Otra vez el cuadro blaugrana se ha interpuesto entre los de Giustozzi y un entorchado en algo que se esta convirtiendo en una constante pues los de Andreu Plaza le han pillado el truco a los de la capital del Segura y se han convertido para el técnico argentino en lo que antes fue el Inter para Duda: un monstruo al que no logran superar. El contador de días sin conseguir un título sigue aumentando y se resiste el primer trofeo de la era Giustozzi.

El primer tiempo acabaría con un 3-1 a favor del Barça que, si bien era un dato terrorífico para ElPozo, también fue amable. Y es que, habida cuenta de las ocasiones de que dispuso el cuadro blaugrana -sobretodo en el primer tramo del encuentro-, la distancia pudo ser mucho mayor. Todo porque los de Murcia llegaron tarde al encuentro y, cuando decidieron empezar a jugar la final, ya se encontraba con tres goles en contra. Casi nada. De hecho, pasado el ecuador del primer tiempo la escuadra murciana no había conseguido tirar entre los tres palos y su primera clara ocasión fue a los doce minutos con un lanzamiento de doble penalti de Andresito que se marchó fuera por poco. Y así, por ciencia infusa, no se iba a conseguir el título. Solo el gol de Matteus cuando moría la primera parte supuso un rayo de esperanza para los de Giustozzi, privados de su seña de identidad por la fuerza o la falta de concentración, no lo sabemos. Esperemos sea la primera y todo esto sea fruto de las problemas derivados de tener que cohesionar un grupo donde hay hasta cinco nuevos integrantes.

El segundo tiempo arrancó con una ocasión de Ferrao, un lanzamiento de Sergio Lozano al palo y, en la tercera llegada, llegó el gol de Aicardo. Había ocurrido todo lo contrario a lo que debía suceder si se quería conquistar la Supercopa: salir enchufado y marcar pronto para reducir distancias.



Apelando a la heroica

Ya con todo perdido, ElPozo empezó a coleccionar llegadas. Hubo muchos disparos lejanos y con veneno que se encontraron con Juanjo y también un lanzamiento al palo. Una nota de color en un monólogo sobre negros y grises. Tras eso, ya no ocurrió casi nada en los siguientes minutos. De hecho, restaban diez para la conclusión y no había pasado nada a destacar salvo que el Barça no estaba sufriendo. A ocho minutos para la conclusión, Andresito salió como portero jugador. Poco tiempo estuvo en superioridad ElPozo cuando Pol Pacheco, uno de los fichajes estrella de este curso y que no había saltado a la pista en el primer tiempo, hizo el segundo para los suyos con un impresionante zurdazo.

El ciezano Juanjo, superlativo, supo sostener a los suyos ante el asedio del conjunto de la capital del Segura. Sucede también que querer hacer en cinco minutos lo que no lograste en treinta y cinco no siempre sale bien. Casi nunca, de hecho. Y eso que Andresito pondría el tercero para ElPozo en el último minuto, dando esperanzas de lograr la igualada, algo que no se lograría cerrándose el partido con una victoria justa para el Barcelona y con ElPozo esperando un futuro mejor.