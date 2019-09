Ana Carrasco logra un nuevo podio en el Mundial

La murciana Ana Carrasco logró un nuevo podio en el Campeonato del Mundo de Supersport 300 al concluir en la tercera posición en Portugal, en el circuito de Portimao, donde el trofeo regresó después del descanso veraniego.



La ceheginera, que había sido cuarta en los entrenamientos, partió desde la primera línea de parrilla de salida y estuvo rodando durante toda la carrera en las primeras posiciones, concluyendo tercera después de escaparse en los últimos giros Scott Deroue y Manuel González, el líder del Mundial. Carrasco lideró el segundo grupo y sumó así su cuarto podio de la temporada después de los dos terceros puestos que consiguió en Jerez y el triunfo en Italia.





The #WorldSSP300 championship fight continues to breathe!



Deroue wins ahead of @Manugasss_18 and @anacarrasco_22 !#PRTWorldSBK???? pic.twitter.com/wNwzWsD0QJ