Valverde, implicado en una caída en el final de la etapa de La Vuelta

El ciclista murciano Alejandro Valverde se ha visto implicado en una caída en el último kilómetro de la decimocuarta etapa de la Vuelta a España, que ha concluido con el triunfo de Sam Bennett, del Bora, en las calles de Oviedo.



Una montonera que se ha formado cuando el pelotón afrontar los últimos metros de la jornada ha pillado a Alejandro Valverde, que iba protegido por sus compañeros en el centro del pelotón. Sin embargo, no ha podido evitar irse al suelo.





"He caído ya casi parado. No creo que tenga consecuencia ninguna; me molesta un poco la muñeca, pero nada. Se veía venir: era una llegada picando hacia arriba, podía haber cortes y todo el mundo quería estar ahí" - @alejanvalverde, tras su caída en la 14ª etapa de #LaVuelta19. pic.twitter.com/zxUt99tKdX