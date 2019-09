El UCAM sigue sin arrancar

El UCAM Murcia CF ha sumado su segundo empate de la temporada en las tres primeras jornadas y continúa sin conocer la victoria (2-2). Al menos, el conjunto universitario ha podido rascar algo de premio después de un mal inicio al encajar el primer gol a los dos minutos. En la primera parte, al equipo de Rubén Albés, le ha costado poner en serios apuros al Marbella e incluso las cosas se pudieron poner más feas si Iricibar no detiene un penalti. En la segunda mitad, el UCAM subió una marcha más y puso más intensidad en su juego, sin embargo, la rápida reacción de los andaluces al anotar el 1-2 minutos después del tanto de Manu Justo provocó que los murcianos agotasen todo su depósito para acabar logrando el empate con el gol de Aketxe.

Una internada por banda de Mustafá acabó con el tempranero tanto de Óscar, que colocó el balón al segundo palo con un toque suave. A partir de ahí, los planes del UCAM tuvieron que cambiar con el 0-1. Pero no había manera de generar peligro en accioens que no fueran a balón parado. De hecho, Chavero cometió un penalti sobre Juergen que Iricibar, que debutaba en el once, logró atajar después de otra posible mano de Hugo Álvarez. Con ese resultado se llegó a la primera parte y el UCAM salió a por todas tras el paso por vestuarios.

Los de Albés trataron de imprimir más ritmo al partido y lo consiguieron con un David Mayoral que creó mucho peligro hasta que fue sustituido. Un centro suyo desde la banda derecha, y la entrada de Aketxe en el primer palo, pusieron en aprietos a Wilfred a la hora de atajar el balón. El portero visitante dejó la pelota muerta en el área y Manu Justo solo tuvo que empujar el cuero para hacer el 1-1. Sin embargo, cuando mejor estaban los universitarios, el Marbella reaccionó pronto con otra internada por banda que acabó con el 1-2. El cabezazo de Saúl en el área pequeña no pudo ser despejado por el meta univesitario y tocaba volver a empezar. Los universitarios, entonces, sacaron energías del depósito y en otra acción calcada a la del 1-1, Aketxe, de cabeza, hizo el definitivo 2-2. En los minutos finales al UCAM le faltó algo de energía y el Marbella supo conservar el punto.