El UCAM no quiere seguir aplazando su primera victoria

No ha empezado el UCAM Murcia de la mejor forma posible. Un empate y una derrota en las dos primeras jornadas no eran los resultados que esperaban en el club universitario. No ser capaz de meter un gol en 180 minutos tampoco ha ayudado a mejorar las sensaciones. Hace una semana en el campo del Linense no fue capaz ni de tirar a puerta. De ahí, que los universitarios tengan esta tarde la obligación de lograr el primer triunfo. Recibirán en La Condomina a un Marbella al que ayer elogiaba Rubén Albés. Decía el técnico universitario que los marbellís son para él «el mejor equipo de la categoría». «No obstante, nosotros tenemos muchísimos argumentos, talento, ganas y hambre por hacer un buen partido ante nuestra gente. Vamos a intentar mostrar que ante un rival de este nivel podemos sacar los tres puntos», añadió.

Para este encuentro no tiene bajas el entrenador universitario, que esta semana ha podido contar con los dos últimos fichajes, Rafa de Vicente y Vicente Romero, aunque lo normal es que ambos tengan que esperar en el banquillo a la espera de acumular más entrenamientos.

La novedad en el once titular puede ser Higón. El valenciano no había debutado porque tenía que cumplir dos partidos de sanción del pasado curso.