La Supercopa, otro título que pierde ElPozo frente al Barça

ElPozo perdió su segundo título de la temporada tras caer en la Supercopa por 4-3 ante el Barcelona en un resultado que no termina de reflejar lo mostrado sobre la pista ya que el cuadro blaugrana fue mejor con claridad.

El primer tiempo acabó con un golpe directo al mentón de ElPozo, un 3-1 que mostró a un cuadro murciano sin pegada, incómodo sobre el parqué y que no se llevó más goles antes de tomar el camino a vestuarios porque los blaugranas no estuvieron finos. Y es que, cuando la escuadra murciana despertó, ya llevaba tres goles en contra -obra de Joselito, Marcenio y Esquerdinha- y pasado el ecuador del primer tiempo todavía no había logrado hacer un disparo entre los tres palos. De hecho, su primera clara ocasión fue en el minuto 12 con un lanzamiento de doble penalti que Andresito mandó fuera por poco. Lo más preocupante fue la falta de carácter, la ausencia de una seña de identidad con la que los aficionados se identificasen. Sólo en el tramo final los de Giustozzi pudieron recortar distancias, una vez entendieron que ellos también jugaban, y Matteus logró dar aire a los suyos al marcar en el último minuto del primer tiempo. Tocaba tirar de épica.

El segundo tiempo, sin embargo, comenzaría con una ocasión de Ferrao, un lanzamiento de Sergio Lozano al palo y, en la tercera llegada, llegó el gol de Aicardo. Fue entonces cuando saltó a la pista Pol Pacheco, uno de los fichajes estrella del curso y que no había jugado en la primera parte, y marcó el segundo de un equipo que jugaba en superioridad al estar Andresito de portero jugador. El ciezano Juanjo, un portero superlativo, supo sostener a los suyos ante el asedio del conjunto de la capital del Segura. Querer hacer en cinco minutos lo que no lograste en treinta y cinco no siempre sale bien. Casi nunca, de hecho. Y eso que Andresito pondría el tercero para ElPozo en el último minuto, dando esperanzas de lograr la igualada, algo que no se lograría y el duelo acabaría con un nuevo título del Barça ante ElPozo, como ya sucediese en la temporada anterior, y que parece que se está convirtiendo en una constante.