Un error defensivo vuelve a condenar al Real Murcia

Se vuelve el Real Murcia de vacío del Nuevo Arcángel. Mejoraron los granas la imagen ofrecida hace una semana ante el Algeciras. Incluso llegaron a jugar de tú a tú a un Córdoba decepcionante, pero un nuevo error defensivo de los murcianistas les condenó a la derrota. Buscó el área de Becerra el Real Murcia durante gran parte del primer periodo, tuvieron muy buenas ocasiones los de Adrián Hernández, que ganaron presencia en el centro del campo, pero al descanso se marcharon por detrás en el marcador. A la media hora, Juanra tocaba un balón con la mano dentro del área y el colegiado no dudó en señalar penalti. Juanto Ortuño no falló y ese tanto acabó siendo una losa muy pesada que ya no fueron capaces de quitarse de encima los granas pese a que en la segunda parte volvieron a tener un par de acciones muy claras para batir a Becerra.

El mal partido del Real Murcia ante el Algeciras marcó y mucho la visita de los granas a Córdoba. Si el viernes Adrián Hernández dejaba fuera de la convocatoria a Armando y Víctor Curto por decisión técnica, esta misma tarde, cuando faltaba una hora para el comienzo del partido, el técnico murcianista daba la vuelta completamente a su once con hasta cinco cambios. Quitando la salida de Iván Pérez por problemas físicos, el resto de modificaciones fueron en busca de cambios que ayudaran a mejorar el juego ofrecido hasta el momento en la liga, donde solo se ha sumado un punto.

No ha especulado Adrián Hernández con la portería. A las dos semanas, Tanis se quedaba en el banquillo y dejaba la titularidad a Lejárraga. También aparecía en el centro del campo Manolo, suplente el pasado domingo. Esa línea era prácticamente nueva, porque Juanra debutaba en lugar de Alberto Rodríguez, Peque ganaba la partida a Josema y Marcos Legaz ocupaba el sitio dejado por el mencionado Iván Pérez.

Podía pensarse que el entrenador grana había introducido demasiados cambios, pero los primeros cuarenta y cinco minutos demostraron que al Murcia le sentaron bien las modificaciones en el centro del campo. Aprovechándose los murcianos de las dudas de un Córdoba que todavía está pagando su aterrizaje en la categoría de bronce, Manolo y Juanra pronto tomaron el control de la nave, dando tranquilidad y buscando las bandas, desde donde se fue creciendo minuto a minuto. También ayudaba la decisión de Enrique Martín de jugar con una defensa de tres, algo que permitió que los granas tuvieran más oportunidades cada vez que miraban a puerta. Con un Marcos Legaz valiente y con Peque y Álvaro Rodríguez combinando por la derecha, no desentonaba para nada un Real Murcia que veía como el Córdoba no era tan feroz como lo pintaban.

Tuvo que intervenir en alguna ocasión Becerra para evitar el gol grana y mantener el empate a cero en el marcador. Con un Córdoba sufriendo excesivamente y presionado por una afición que le mira con lupa, exigiéndole ser el mejor desde ya, los de Adrián Hernández se sentían de lo más cómodos, consiguiendo que jugadores como Owusu y Javi Flores apenas entrasen en contacto con el balón. Y sin los jugones, los locales se ahogaban demasiado pronto. Todo parecía bien encaminado, solo faltaba que los chispazos murcianistas encendiesen la mecha que guiase el balón a la red, pero el primer tanto del partido llegó en el área que menos se esperaba.

No hizo ningún cambio en defensa Adrián Hernández. No tiene repuestos el técnico murcianista, que no quiso arriesgar con Antonio López. Y, como ocurriera en los dos partidos anteriores, los murcianistas pagaron la debilidad de su defensa. Solo tuvo el Córdoba que pisar una vez el área de Lejárraba para hacer saltar por los aires una línea que es un auténtico flan. Fue Owusu el que, entrando por la derecha, protagonizó la acción que acabaría convirtiéndose en una auténtica losa en las espaldas de los de Adrián Hernández. El exalbinegro se coló en el área, buscó un compañero y entre medio camino Juanra metió la mano, desviando el esférico y obligando al colegiado a señalar un penalti que significaría el 1-0, porque Ortuño no falló.

Por suerte para los aficionados murcianistas, los jugadores de Adrián Hernández no se vinieron abajo, acabando la primera parte mandando en el partido, aunque por detrás en el marcador.

Comenzó el Real Murcia siendo protagonista en la segunda parte, con una clara ocasión en la que Chumbi, a pase de Peque, no vio puerta. El resultado era corto y en cualquier acción, los granas podían dar el susto a un Córdoba que no encontraba el sitio en el terreno de juego. Pero las pulsaciones de los murcianistas, posiblemente por el cansancio, pronto fueron bajando y el partido entró en un paréntesis en el que apenas se generaron acciones destacadas. Eso sí, cada vez que el Córdoba entraba en contacto con Owusu, todo el Murcia se ponía a temblar y a seguir regalando demasiado. No pueden ser los granas tan inocentes en una zona en la que los andaluces sacaron varias faltas infantiles que luego no aprovecharon.

Intentó Enrique Martín con los primeros cambios ganar seguridad, y lo consiguió, porque cada vez el Murcia era menos peligroso. Tuvo el 2-0 Ortuño. Recibió el yeclano y a la media vuelta puso en aprietos a Lejárraga.

Marcos Legaz y Peque seguían siendo los hombres más destacados de los murcianistas, pero era Chumbi el que apenas necesitaba nada para mirar a puerta.

Adrián Hernández también movió el banquillo. Buscó un revulsivo y eligió a Josema. También debutó Álex Melgar, que ocupó el sitio dejado por Juanma. Ya en los últimos seis minutos Chumbi salió y entró Toril. Sin el aguileño como referencia ofensiva, el Murcia perdió muchas revoluciones. El fútbol directo no le sirvió a los de Adrián Hernández, que les faltó un poco de intensidad y de confianza, no encontrando recompensa a su buen partido en Córdoba.



FICHA TÉCNICA

CÓRDOBA FC: Becerra, Fernández, Ángel Moreno, Chus Herrero, Víctor Ruiz (F. Román, 53), Jesús Álvaro, Javi Flores, Imanol García, De las Cuevas (J. A. González, 60), K. Owusu y Juanto Ortuño (Moyano, 81).

REAL MURCIA: Lejárraga, Kevin, Edu Luna, Julio Algar, Juanra, Álvaro Rodríguez, Juanma (Álex Melgar, 67), Peque, Manolo, Marcos Legaz (Josema, 71) y Chumbi (Toril, 83).

GOL. 1-0. Min. 32: Ortuño, de penalti.

ÁRBITRO: Pérez Muley. Amonestó con amarilla a los locales Chus Herrero y Javi Flores, y a los visitantes Edu Luna y Juanra.

ESTADIO: Nuevo Arcángel.