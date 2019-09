Rodrigo: "La clave para ascender es estar juntos en las buenas y malas"

Rodrigo Sanz (Olite, 29 de marzo de 1993, 26 años) ya ha sido presentado como nuevo futbolista albinegro. En sus primeras palabras como cartagenerista, el polivalente futbolista aseguraba haber pasado de la decepción a la felicidad en poco tiempo. «Al principio, cuando me dijeron en el Mirandés que no contaban conmigo,me llevé una decepción. Pero no se acaba ahí el mundo. Cuando salió lo del Cartagena, me ilusioné mucho. Estoy muy contento de haber podido llegar aquí. Tengo muchas ganas de lograr el objetivo y ascender», decía el navarro.

Rodrigo ya sabe lo que es subir. Lo hacía este pasado mes de junio con el Mirandés, equipo del que procede. Por lo que, ante esto, se le preguntaba por la clave para conseguir el ansiado cambio de categoría. «Nosotros teníamos un grupo humano muy bueno. Estos vestuarios están llenos de grandes jugadores pero la clave es estar juntos en las buenas y en las malas», expresaba.

El atacante puede actuar en todas las posiciones de la media punta, ya sea más tirado a banda o por el centro. Incluso, si fuera necesario, podría actuar de delantero. El año pasado, en el recién ascendido cuadro rojillo, aterrizaba en el mercado de invierno. Hasta el final de temporada, disputó 15 partidos y marcó 5 goles. Antes, en el Calahorra, equipo con el que también logró el ascenso a Segunda B, hizo 39 goles. «La verdad que el premio fue ascender al equipo. Con esas cifras puedes estar contento pero si no consigues un objetivo común no sirve para nada», aseguraba el jugador que, añadía, tiene «muy buenas sensaciones. Vengo de hacer muchos años en Tercera. Estoy contento con mi progresión y quiero crecer con el Cartagena».