Cuando el Murcia rozó el cielo...

El delantero Kike García, actual jugador del Eibar, controla el esférico durante el play off ante el Córdoba.

El delantero Kike García, actual jugador del Eibar, controla el esférico durante el play off ante el Córdoba. JOSé áNGEL DE LA FUENTE

Un quinquenio. Un lustro. Cinco años en el infierno de la Segunda B. Eso es lo que ha padecido el Real Murcia desde su última visita al Nuevo Arcángel. Y es que el conjunto grana regresará mañana, a las 19.00 horas ( La 7TV), al escenario donde rozó el cielo de la Primera División en la temporada 2013-2014. Con el entrenador Julio Velázquez a los mandos, y tras finalizar como cuarto clasificado en la temporada regular, el Murcia afrontó ante el Córdoba la eliminatoria de ascenso a la máxima categoría. El empate a cero en la ida dejó todo abierto para el segundo asalto en la Nueva Condomina, sin embargo, la suerte esquivó a los granas ese día y el cuadro andaluz, que acabó ascendiendo tras superar a Las Palmas en la siguiente ronda, rompió las ilusiones de miles de murcianistas (1-2).

A partir de ahí, se abrió el periodo más pedregoso de la historia más reciente del Real Murcia. El descenso administrativo a Segunda B que se consumaría semanas más tarde, en agosto de 2014, condenó al cuadro murcianista a la categoría de bronce, lugar del que todavía no ha tenido la oportunidad de poder abandonar tras varios intentos en un interminable play off para los clubes que no finalizan el curso en primera posición. La larga agonía ha provocado que el Real Murcia haya tenido que cambiar de objetivo a corto plazo, ya que después de jugarse varias manos solo al ascenso, sumado a la pésima gestión de varios de los dirigentes que han pasado por las oficinas de la Nueva Condomina en los últimos años, ahora la prioridad es su supervivencia al encontrarse en uno de los momentos más delicados económicamente. Así pues, con las limitaciones conocidas ya por todos, el conjunto que dirige Adrián Hernández tratará de sumar la primera victoria de esta campaña -tras el empate ante el Algeciras y la derrota frente al Cádiz B- ante un Córdoba que también ha sufrido después de su último enfrentamiento ante los granas.

Cierto es que el cuadro andaluz acabó en 2014 ascendiendo a Primera División, pero tras su vuelta a la categoría de plata su camino se fue torciendo. En la temporada 2015-2016 tuvo la oportunidad de regresar a lo más alto, pero acabó cayendo en la primera ronda del play off de ascenso. La temporada siguiente se quedó fuera de los primeros puestos de la tabla al finalizar décimo, y en el curso 2017-2018 consiguió enderezar un año en el que pasó por verdaderos apuros para conservar la categoría. Aunque el trágico desenlace acabó ocurriendo este verano al finalizar como penúltimo (la última posición fue para el Reus tras dejar de competir) con solo 34 puntos. Por lo tanto, por primera vez desde 1998 (con empate 3-3) el Córdoba y el Real Murcia se verán las caras en Segunda B.



Javi Flores, un conocido grana

El equipo andaluz cerró este verano el regreso de Javi Flores tras su paso por el Elche y el Hércules. Antes de eso, el futbolista cordobés estuvo en las fila del Real Murcia durante la campaña 2014-2015, la primera tras el descenso administrativo que obligó al Murcia a competir en el Grupo I de la Segunda B.