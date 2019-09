Vicente Romero: "Debemos pensar semana a semana para hacer un buen año"

­­

El central Vicente Romero fue presentado ayer como nuevo jugador del UCAM CF tras recalar en el conjunto universitario el último día del mercado junto al centrocampista Rafa de Vicente. El central canario, que consiguió el ascenso a Segunda División con el Rayo Majadahonda, llega procedente de la Cultural Leonesa y lo hace para reforzar la posición de central pese a que también puede desempeñar labores de mediocentro. «En las conversaciones que he tenido con Rubén Albés, vengo para jugar en la posición de central. No obstante, cuando el míster crea que por mis características puedo ayudar al equipo en otra posición, efectivamente lo haré. Si el míster me necesita en el medio campo, lo intentaré hacer lo mejor posible», explicó ayer ante los micrófonos de los medios de comunicación.

El conjunto universitario buscará la primera victoria del curso este sábado, 19.00 horas, ante el Marbella en La Condomina y el nuevo futbolista, de 30 años, realizó su primer entrenamiento junto a sus nuevos compañeros. «Tenía muchas ganas de empezar y conocer a la plantilla. Vengo con muchas ganas de sumar. Esto es larguísimo y creo que hay jugadores con muchísimo nivel en este vestuario. Estoy convencido que los buenos resultados van a llegar pronto», explicó.

Esta temporada, Vicente Romero comenzará su décima temporada en la categoría de bronce, pero será su estreno en el grupo IV de Segunda División B. «Es un cambio de aires en mi vida, ya que nunca he estado en este grupo. Tengo muchas ganas de comenzar esta nueva etapa. El año pasado no fue un año agraciado en el sentido de las lesiones, pero no quiero hablar más de ese tema. Me encuentro muy bien, estoy deseando ya entrar en dinámica de equipo y de poder ayudar a mis compañeros», afirmó y añadió que «la clave es pensar solo en el partido del fin de semana. No podemos ir más allá, ya que sería un error hacerlo. Debemos estar todos juntos y pensar así semana a semana para hacer una buena temporada».