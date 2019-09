"De pequeño soñaba con esto"

Josué Dorrio se convirtió el pasado lunes en el último jugador en recalar en el Real Murcia este verano. El extremo, de 25 años de edad, completa así la plantilla que dirige Adrián Hernández y aportará más recursos ofensivos para el entrenador murciano. El futbolista vasco regresa a la Región tras su paso por el Lorca FC y formarse en Bermeo, el CD Vitoria o el Portugalete. Sin embargo, no le asusta el peso que conlleva formar parte de un club como el Real Murcia a pesar del contexto económico por el que actualmente atraviesa. «No relaciono el miedo o la presión con palabras negativas en el mundo del fútbol. Estoy encantado de tener a toda esta gente detrás e incluso de contar con una rueda de prensa de presentación. Es lo que todos soñamos, y eso es una cosa positiva», dijo el futbolista y añadió que «esta situación ya la tenía en el Eibar cuando debuté y me preguntaban si estaba nervioso, desde pequeño soñaba con una situación como esta y me lo tomo con un reto».

Y es que Josué Dorrio debutó con el Eibar, desde su filial, el CD Vitoria, en enero de 2017 en un encuentro de Copa del Rey frente al Atlético de Madrid. Además, el extremo también completó en varias ocasiones la convocatoria del primer equipo ante las bajas y llega con la intención de hacerse un hueco en los planes de Adrián Hernández durante las próximas semanas. «Soy un jugador rápido que suele jugar en banda o también por el centro, puedeo aportar descaro y trabajo. Aunque mi seña de identidad es el no dejar de intentarlo, porque si no arriesgas no ganas», explicó. Dorrio ha estado entrenando en solitario durante las últimas semanas y apostó todo al Real Murcia aún sabiendo que podría quedarse sin equipo al recalar el último día del mercado de fichajes. «No quiero hablar de casos hipotéticos, pero cuando te llama el Real Murcia no se te pasa por la cabeza no apostar por venir aquí. Mi mente solo estaba puesto en eso», expresó el nuevo futbolista grana.

Preguntado por si se ve listo para entrar en la convocatoria para el encuentro de este sábado frente al Córdoba, a las 18.30 horas (La 7TV), Dorrio aseguró que no «depende de mí», ya que «ahora mismo tengo que estar concentrado en exigirme el triple que los demás porque llevan dos marchas más que yo y debo ponerme a tono cuanto antes».

Por otro lado, Julio Algar, director deportivo del Real Murcia, analizó el cierre del mercado del conjunto grana y asumió la responsabilidad. «Confiamos mucho en la plantilla, todos los que están es porque así lo he consiredado yo y si alguien se equivoca el máximo responsable seré yo», comentó el madrileño para continuar diciendo que «vamos a dar alegrías si tenemos paciencia, pero no por ser un equipo joven, si no porque si un equipo que se gasta mucho dinero la necesita, pues imagínate nosotros... En un club como este hay halagos y también críticas, y eso es normal. Sin la crítica no se puede crecer y si es para mejorar y trabajar nos da más ímpetú todavía».