Paco Belmonte: "Le he dado más al Cartagena que lo que esta empresa me ha dado a mí"

"Desde que caímos en Ponferrada me han llamado cuatro veces para comprármelo", dice

Ha terminado otro mercado de fichajes con un resultado similar para todas las partes. Los aficionados, agotados de los largos tiempos de espera entre fichaje y fichaje. Los periodistas, cansados de buscar nombres bajo las piedras y cubrir la actualidad de un club en pausa por momentos. Y el presidente del Fútbol Club Cartagena, Paco Belmonte, saturado por las horas de trabajo que tiene que invertir en una época donde, el común de los mortales, anda de vacaciones entre chiringuitos.

Nos espera en su despacho. Estaba ultimando todo lo relacionado con el contrato de Jovanovic, jugador que, unos minutos antes, había sido presentado. Este mercado de verano no le ha sentado bien a su aspecto físico. Se le notaba cierto hartazgo de tantas llamadas, mensajes y correos electrónicos. LA OPINIÓN ha tenido la posibilidad de hablar con alguien que añora el tiempo libre, los paseos por Cabo de Palos o algo tan sencillo como poder ver a su madre más a menudo.

¿Deseaba que se terminara ya el mercado de fichajes?

Sí, la verdad que ha sido un mercado duro. Han habido muchas operaciones. Han sido 18 altas más las salidas y todo bajo un cisma de no haber logrado el objetivo, de tener la exigencia de volver a hacer una plantilla en un mercado de mucha competencia. Se ha hecho largo y duro.

¿Cómo ha sido su día a día este verano?

Es fastidiado. No percibes que estás en verano, o de vacaciones. Caímos en Ponferrada y, a partir de ahí, no recuerdo descansar dos días. No ha habido un día donde haya podido desconectar mi móvil e irme a la playa. Al final, mentalmente tienes que ser muy fuerte para, año tras año, poder soportar eso. Afrontar un mercado tras otro con la exigencia que tiene el Cartagena se hace muy duro en el día a día. No hay respiro. No puedes decidir apagar el teléfono 6 horas porque se te puede ir una operación. Recuerdo que, con el tema de Elady, estaba en una cala y tuve que ir buscando un sitio con cobertura. Al final, cuando ves la plantilla, merece la pena. Cada vez disfruto menos con la parte de firmar. Sívori, que no había visto nunca cómo funciona esto, alucinaba.

¿Cómo definiría a la plantilla que ha quedado?

Estoy contento. En lo deportivo, creo que somos versátiles, dinámicos. Pero, sobre todo, me da la sensación que es muy profesional. Vamos a dar un salto en este aspecto y lo necesitábamos. Eso nos hará ganar muchos partidos.

¿Quizás uno de los motivos de tanto cambio ha sido por esa profesionalidad?

No lo definiría en detalles pero sí. Cuando alguien lleva mucho tiempo en un trabajo se acomoda. En el Cartagena, había jugadores ubicados en ese estado de confort y necesitábamos salir de ahí. Varios de los cambios vienen por eso.

El año pasado se generaron focos de conflicto que no llegaron a mayores pero que estuvieron ahí. Supongo que su intención, con lo que me dice, era reciclar el vestuario.

Sí, a veces es necesario. Necesitábamos aire fresco. Pongo el ejemplo de la hostelería. Cuando tienes un cocinero que se cree el amo del cortijo, mal vamos. Queríamos gente con ambiciones nuevas, con retos, que nos transmitiera a nosotros esa emoción y ganas cuando estamos jodidos. Todo eso lo estamos recuperando. Este cierre de mercado me hace ser optimista y pensar que podemos estar con los mejores.

Llamémosle revolución, entonces, a 18 fichajes nuevos€

Sí, la verdad que es así porque hemos cambiado muchos jugadores. Pero, lo difícil de esto, es volver a acertar y estar, otra vez, entre los mejores.

Dijeron el año pasado que mejorar lo que había era complicado. ¿Lo han conseguido?

Si analizamos por líneas, este año tenemos también muy buenos porteros. En defensa hemos mejorado bastante. En el centro del campo nos puede faltar un poco de creatividad. Tenemos más oficio y músculo. En las medias puntas vamos a tener más gol que el año pasado con la llegada de Rodrigo y manteniendo a Santi Jara y Elady. Y falta ver qué nos dan los puntas. Caballero nos va a dar más fútbol global y Jovanovic esa frescura con los desmarques de ruptura. No sé si nos darán más goles. En general, somos más completos como plantilla. Vamos a ser menos vistosos que el año pasado y más prácticos. ¿Dónde nos va a llevar eso? No lo sé. Es un equipo menos 'Belmonte' que los que hemos visto otros años, más de Segunda B. Vamos a ver si es el que nos da el ascenso.

¿Es una plantilla más cara?

No. Es más barata, unos 50.000 euros abajo respecto al año pasado.

¿Qué siente cuando le dicen que el Cartagena necesita un director deportivo?

Siento que la gente no tiene ni idea. Primero, porque siendo presidente del Cartagena he tenido ofertas para irme de director deportivo a otros sitios. Segundo, podemos sacar los datos de esta dirección deportiva. Este equipo, en cuatro años, ha jugado tres play off, hemos firmado jugadores de otras categorías, cada temporada la opinión de todo el mundo es que hemos hecho mejor equipo que el curso anterior. Entonces, no sé qué hay que hacer. No entiendo por qué el Cartagena necesita ese cargo. Por ejemplo, para firmar a Quim Araujo lo he visto 15 o 16 veces en directo. En el año 2018 vi más de 100 partidos en directo. No hay ni un solo argumento lógico para pedir que me aparte. Creo que acertamos más que fallamos y claro que nos equivocamos.

¿Por qué decidió renovar a Gustavo Munúa?

Creo que nos puede aportar mucho más este año que el pasado. Gustavo (Munúa) declina dos grandes ofertas para entrenar en otros equipos la temporada pasada estando aquí, ganando 10 veces más que aquí, y eso lo valoro. Al final, creo que ya entiende lo que es el club, el entorno, la categoría, el futbolista de Segunda B. Con todo eso, nos puede aportar más. No podemos olvidar sus números. Creo que el margen de confianza había que dárselo. Si analizamos por qué no debía continuar, pues me vienen esos 20 minutos malos contra el Castilla donde estuvimos a punto de quedarnos fuera, pero también remontó el equipo en casa. Si lo pones en una balanza, creo que la decisión está bien tomada. Sabiendo que sorprendió bastante, la volvería a hacer.

Sorprendió porque salieron otros nombres para el banquillo. No sé si Munúa era la primera opción o surge porque se van cayendo otras opciones.

Con Munúa hablé nada más caer eliminados en Ponferrada. Le dije que me diera 48 horas para despejarme la cabeza y decirle lo que pensaba. No me dio ni esas horas. Me llamó para decirme que si tenía alguna duda sobre él, que no le renovase. Eso es de alabar. No hablamos con Salmerón, que es un entrenador que me gusta. La espera solo fue para tomar una decisión.

Y le renovó sabiendo que había jugadores que con Munúa no iban a continuar€

Si un presidente tiene que tomar una decisión sobre la continuidad de un entrenador basándose en lo que piensen los jugadores, lleva mal camino. De todos modos, a mí nunca me ha dicho un jugador que si sigue Munúa no siguen. Otra cosa es que, a raíz de la renovación del entrenador, algún futbolista le dijera a su representante que no quiere seguir aquí. Pero, directamente, nadie me ha dicho nada.

El juicio de Munúa, ¿les trastoca mucho los planes?

No quiero entrar a valorar eso. Tenía la información de que le llamarían para eso pero él ya tiene que estar aquí. A priori, solo tiene que ir una vez más y no tiene que trastocar los planes. Debe de quedarse ahí. No creo que vaya a pasar nada.

Le pregunto por el 9. Da la sensación de que les cambió la hoja de ruta no haber traído a Toché y a Donovan. ¿Fue así?

¿Nosotros queríamos a Toché? Sí. ¿Hicimos un esfuerzo por él? Sí. Decir ahora que sabíamos que Toché no iba a venir suena presuntuoso pero, realmente, nunca lo hemos visto cerca porque las diferencias eran muy grandes. Donovan no tenía oferta del Cartagena antes que Jovanovic. El Burgos, que no ha visto jugar a Donovan nunca, que no saben quién es, se mete y lo firman por un pastón. Vale, perfecto. Pero, personalmente, nunca he visto cerca ni a Donovan ni a Toché. Pero nunca trabajamos pensando que, o firmamos un jugador, o estamos muertos. El problema, para mí, es que la gente no ha valorado lo que significa fichar a Pablo Caballero. Un director deportivo de Segunda alucinó cuando le dije que tenía a José Ángel, Cordero, Verza y Caballero. Es un gran nueve con unas características concretas. No ha jugado nunca en Segunda B. Podríamos llamar a la secretaría técnica del Mallorca y preguntarles si intentaron fichar a Caballero hace dos años y te dirán que sí y que no quiso bajar de categoría. Me da igual que la gente piense que es bueno o malo, pero no hay duda de que es un gran delantero de Segunda B. Este año hemos fichados características de jugador, no por nombres.

¿Le molestaron los comentarios de Toché donde decía que aquí se habían vendido expectativas que no eran reales?

Quizás corrobora lo que te he dicho. Él tampoco se vio nunca cerca del Cartagena.

Tema Elady. Al final se queda. ¿Piensa que le tiene que volver a ganarse el respeto de la grada?

Creo que no. No tiene que demostrar nada a nadie. Solo tiene que rendir igual que el año pasado. Él ha defendido su postura. Yo no estoy de acuerdo en que un futbolista renueve y a los 5 días se monte revuelo porque le ofrezcan el triple que aquí. Lo puedo entender pero no pienso igual. Pero, a partir de ahí, ya está, somos profesionales. No creo que la afición del Cartagena tenga que sentir que Elady está en deuda con ellos porque han disfrutado mucho con su fútbol. Ha buscado lo mejor para su familia. ¿Te puede gustar más o menos? Pues sí. Pero yo no pitaría a Elady. Fue el mejor jugador del año pasado. ¿Molesto por las formas? Sí. Pero este año volverá a hacer muchos goles.

Y las formas es lo que le molestó a Paco Belmonte...

Sí. Pero sobre todo porque hicimos un esfuerzo muy grande y él lo sabe. Su ilusión era jugar en Segunda. Las formas estuvieron fuera de lugar. Me molestó también porque, me dices la Cultural Leonesa, y puedo entenderlo. Pero hubo mucha gente que le dijo que eso no iba a ningún sitio. Si hay tanta gente que te dice lo mismo, no era necesario montar el pollo.

¿Cree que fue una estrategia del Burgos? ¿Realmente querían a Elady?

Yo creo que sí, que lo querían. Estrategia, no lo sé. Tampoco sabían con quién iban a negociar. Lo mismo pensaban que, por esas cantidades, íbamos a decir que sí. No sé si saben cómo soy negociando.

¿Las relaciones con Elady, actualmente, se han normalizado?

No tiene que haber ningún problema. Los momentos de tensión ocurren en todas las empresas. Solo me he visto con él una vez. Esta semana he quedado para hablar. Será todo normal y corriente. No se acaba el mundo por lo que pasó. Fastidia en el momento porque no me gusta que me cambien el paso.

¿Teme que en invierno se vuelva a pasar lo mismo?

Sería bueno porque eso significa que va a rendir de puta madre de aquí a diciembre, por lo que no habría problema. Lo afrontaremos. Las condiciones son las mismas. Lo pone en el contrato.

Dos nombres propios que conocen la casa, que no han venido y que han tenido intención de fichar, Moyita y Julio Gracia. ¿Por qué no han vuelto a Cartagena?

Te respondo sinceramente. No he hecho oferta ni por Moyita ni por Julio Gracia. ¿Son jugadores con los que hemos hablado a lo largo del verano? Sí, pero no ha habido oferta. Son buenos futbolistas, agradecidos por lo que han hecho estando aquí, pero no hemos pisado el acelerador por firmarles ni ellos por venir. Hay buena relación, me gustan los dos, pero no han sido primeras opciones.

¿Cuándo va a estar José Ángel?

O dentro de cinco minutos o dentro de un mes. Como mucho, es el tiempo que puede pasar. El Cartagena ha solicitado el transfer. Falta por responder la federación moldava, que puede contestar fuera de plazo. Lo importante era la solicitud y esa está hecha en tiempo y forma. Si responden los moldavos ya puede jugar. Pero, además, hay otro proceso abierto. También, el futbolista ha pedido el transfer provisional a FIFA. Desde que yo lo solicito, solo puede pasar un mes. Si no me contestan, la FIFA me da el transfer. Espero que antes de esos 30 días esté.

¿Hay algún fichaje que considere que vaya a tener especial importancia esta temporada?

Hay jugadores que van a ser muy importantes. Yo estoy seguro que va a dar mucho que hablar Rodrigo. Andújar es otro. Markel (Etxeberría) es un profesional. Luca de Vega también. Sé que los minutos para los jóvenes van a estar muy caros, al igual que en el centro del campo.

¿Hay algún jugador que ha querido fichar con muchas ganas y no ha podido?

Fullana. Me hubiera gustado mucho tenerlo en el equipo y no pudo venir. Nos hubiera dado la creatividad que nos falta en el centro del campo.

En cuanto a salidas. Se han demorado mucho. ¿Era cosa del club o decisión del jugador?

Hay salidas cuya negociación no ha sido fácil. Si el jugador no tenía equipo, era más complicado. Primero, siempre intento buscar una salida deportiva a los jugadores y, si esta no llega, ya hablamos de la económica. Las situaciones que se han demorado más han sido en las que no había equipos.

Una ausencia que me ha llamado la atención es la de Vitolo. El año pasado dijo que quería a 23 Vitolos en su equipo. ¿Qué ha pasado?

Es cierto. El último día que vi a Vitolo me di un abrazo con él. Yo creo que ambos sabíamos que no iba a continuar y nos despedimos como dos señores. Pero, es lo que decía antes. En la planificación no buscamos nombres sino características de juego. El míster buscaba otra cosa. Es curioso porque el año pasado fue más sustituido Cordero que Vitolo. Me vuelvo a reiterar, en mi equipo querría gente como Vitolo.

Dos nombres más. Adama y Mauro. Al final se han ido a equipos de Tercera. ¿Por qué?

Quizás desde fuera se vea como una mala gestión y puede que lo haya sido pero hemos intentando que estuvieran en la plantilla hasta final. La exigencia, es tan alta, que tenemos que coger lo mejor que nos ofrece el mercado. Al final, estos dos jugadores salen a puja muy tarde. Adama va al equipo de su representante. A priori, solo va hasta diciembre porque habrá mucha gente atenta y, en navidad, debe tener un mercado distinto. No es la mejor de las soluciones. En cuanto a Mauro, el escenario no es el mejor pero tiene que jugar con cuatro o cinco mil personas todos los fines de semana, con presión. Sí le va a valer de experiencia.

¿Y Mario?

Mario estuvo cerca de salir cedido (Melilla) pero ellos rompieron la negociación con los contratos firmados. Al final, está sin equipo y podrá firmar en cualquier sitio como jugador libre. Hay que destacar su comportamiento, que ha sido ejemplar. Nosotros con él bien, pero supongo que estará jodido con nosotros.

¿Dijo con el corazón que vendería el club en unos años?

Sí que es verdad que las situaciones desgastan. Yo veo esto como una empresa. Creo que le he dado más de lo que esta empresa me ha dado a mí. Entre otras cosas, le he dedicado los últimos años de la vida de mi padre, los peores años de la vida de mi madre€ A mi madre la tengo una residencia y, desde que caímos en Ponferrada, solo he podido ir dos veces a verla. Eso, cuando reflexionas, es bastante duro. El Cartagena no me hace falta para comer, por lo que llega un momento que piensas qué necesidad tienes de todo esto. Yo me siento muy querido aquí, súper valorado, pero no me veo dentro de 8 o 10 años en este escenario. También, el fútbol está evolucionando hacia un lado que no me gusta. Desde Ponferrada hasta aquí me han llamado, al menos, cuatro veces para sentarse conmigo y comprar el club. Nunca he negociado con nadie por esto, excepto una vez con alguien que venía muy recomendado y rechacé 6 millones de euros para vender el club. Pero sí que es verdad que no me veo en Segunda B en unos años€

Es decir, que lo que le alejaría de ese pensamiento es ascender.

Sí, pero como cualquier empresa. Todos necesitamos nuevos retos. ¿Qué más podemos hacer por ascender? Somos un modelo de gestión de pico y pala. Hemos hecho este club sostenible. Necesitamos nuevos retos o te vas desgastando. Cuando dije eso, no fue un enfado. La noche de antes le dije a mi novia lo que iba a comentar. Tengo la sensación de que la mecha se apaga. Si te viene alguien con cabeza con 10 millones de euros en Segunda B, es otra historia. Pero aquello no fue un calentón.

Le pregunto por la pretemporada. ¿Por qué tantas lesiones?

Lo hemos hablado con el cuerpo técnico. Entrenamos en buenos campos, no ha sido una pretemporada con mucha carga, hemos descansado. Excepto Santi Jara, nadie se ha roto. Han sido pequeñas molestias que han llevado a los jugadores a descansar algunos días. Eso, y que las incorporaciones han llegado tarde. Hemos firmado jugadores muy pronto y otros muy tarde. Nosotros no podemos firmar 13 jugadores el 15 de julio por hacer una pretemporada buena. Estaría preocupado si, cuando ha cerrado el mercado, no tuviéramos efectivos.

¿Por qué dejó de seguir a todo el mundo en Twitter?

Es una decisión mía, tanto lo de la cuenta del club como la mía personal, y lo hice yo. Primero, en la del club, creo que es un error de comunicación seguir a 2.000 personas. Tenemos que ser más selectivos. Seguíamos a gente que había muerto o jugadores que nos habían denunciado. No tenía sentido. En cuanto a la mía personal, es que no tengo ganas de leer cosas. Es una decisión libre. He estado a punto de hacerlo muchas veces. Antes, Twitter me aportaba cosas. Cuando me levanto, es de lo primero que reviso. Pero, ahora, no me aporta nada. No me cabreo por lo que pongan en esta red social porque tengo a muchas personas bloqueadas y no me llega nada negativo. Me gusta que me critiquen. El maestro Ibarra me decía: "A mí, quien me critica, no me aflige, me hace un favor que me corrige". Y es verdad. Pero un tipo que no sabes quién es, que me diga 'hijo puta'... Primero que se pongan su nombre. Ya se puede opinar de cualquier cosa y ya paso de mosquearme por eso. Creo que la sociedad y las redes nos está haciendo cambiar a determinadas cosas que antes no eran así.

¿Cuál es el presupuesto que maneja el club este año?

Cerca de los dos millones de euros. Entre 1,7 y 2 millones.





En corto

¿Qué es lo que ha echado más de menos este verano?

Ir a ver a mi madre más veces porque es jodido que, a veces, te tires hablando con un representante 45 minutos y, para coger el coche, ver a mi madre y poder compartir con ella una hora y media, tenga que cuadrar un montón de cosas.

¿Qué va a hacer ahora con su tiempo libre?

No creo que vaya a hacer un viaje. Me quedaré en mi casa de Cabo de Palos. Si tengo dos o tres días, cogeré el coche con la novia y me escaparé. Mi forma de desconectar es estar en Cabo de Palos.

¿Recuerda el día en el que más llamadas o Whatsapps haya recibido?

La movida de Elady. Al final, todo el mundo me preguntaba por él. Tu sobrino, tu primo, los patrocinadores€ El número concreto no lo recuerdo.

¿Qué equipos cree que hay que tener en cuenta este curso?

La sorpresa del grupo va a ser el Atlético Sanluqueño. UCAM, Recre, Córdoba y Badajoz tienen que estar ahí. De otros grupos, esperaba más de la configuración final de la plantilla del Castilla. La Cultural Leonesa ha hecho un buen equipo€ Es que no hay nadie que me vuelva loco. Hay 15 o 16 equipos muy buenos pero no veo ningún equipazo superior al resto.

¿Realmente sabe a cuanto está el kilo de morcillas en Burgos?

(Risas). No lo sé pero me voy a hacer una apuesta contigo. Si el Burgos hace play off, te regalo 20 kilos de morcillas.