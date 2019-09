Cansados de ser pacientes

Seis mil quinientos aficionados acudieron el domingo al estadio Nueva Condomina para ver el estreno del Real Murcia en casa en la temporada 2019-2020. Después de la derrota en el campo del Cádiz B, los seguidores murcianistas ocupaban sus butacas deseando celebrar una victoria que les permitiera ilusionarse después de una campaña más que decepcionante. Pero, pese al gol de Chumbi en el minuto 7, el mal juego ofrecido por los granas durante gran parte del encuentro hizo que un sector del público se olvidase de la paciencia que piden desde el club y de que la liga solo acaba de empezar. Por ello, el tanto de Karim que significaba el 1-1 y el ver que los murcianistas eran incapaces de dar dos pases seguidos llevaron a algunos de esos abonados a pitar y mostrar su contrariedad con lo que estaban viendo.

Cuando el colegiado ya señaló el final del encuentro, que acabó con empate en el marcador, Adrián Hernández volvía a aprovechar su rueda de prensa para pedir tiempo y paciencia, repitiendo una vez más que sus jugadores son casi novatos en la categoría y que a la mayoría de ellos les afecta jugar en Nueva Condomina. Hablaba el preparador grana de un equipo «acongojado», pidiendo apoyo para que esos jugadores «cojan jerarquía».

No hizo referencia directa Adrián Hernández a los pitos escuchados en las gradas, pero en el club no han sentado bien que a las primeras de cambio los aficionados ya protesten por el mal juego del equipo, considerando que era el primer partido de liga. Sin embargo, la afición del Real Murcia, que en los últimos meses se ha vuelto 'requetepaciente', inicia la nueva temporada con el cansancio y el enfado acumulados de lo que se vivió el pasado curso. Y es que los números de los granas como locales en el último año no son los más adecuados para exigir a los seguidores que continúen callando.

Los abonados del Real Murcia que han renovado su carné han empezado la liga en el Grupo IV como la acabaron allá por el mes de mayo. Además de tener que vivir un curso en el que el equipo no solo no se clasificó para el play off sino que tuvo que pelear por no descender, los seguidores granas solo pudieron celebrar cinco victorias en Nueva Condomina en los nueve meses que duró la competición. Y desde que comenzase el 2019, añadiendo la jornada de este domingo, los murcianistas solo han logrado dos triunfos en su estadio.

Cuando el domingo los asistentes al campo murciano vieron el mal juego del Real Murcia durante 70 minutos en los que fue vapuleado por un recién ascendido como el Algeciras, aparecieron los fantasmas de lo sucedido en la pasada campaña, donde catorce equipos se marcharon de Nueva Condomina con puntos en la mochila. Quitando las victorias ante el Ibiza (1-0/23 de septiembre), el Talavera (1-0/21 de octubre), Malagueño (2-0/16 de diciembre), Sanluqueño (1-0/13 de enero) y Melilla (2-0/12 de mayo), el Real Murcia firmó nueve empates (Villanovense, Recreativo, San Fernando, Jumilla, Sevilla Atlético, Badajoz, El Ejido, Marbella y Almería B) y cinco derrotas (Granada B, FC Cartagena, Linense, Don Benito y UCAM).

Ahora, cuando los abonados volvían a NC con la pesadilla del curso pasado olvidada, el mal juego ante el Algeciras llevó a un sector del público a olvidar la paciencia exigida desde los distintos estamentos del club para en varios momentos del partido, en los que los granas eran barridos del césped por un recién ascendido, pitar como disconformidad a la imagen que se estaba dando sobre el terreno de juego.