Valverde escala hasta el segundo puesto en la general de La Vuelta

El esloveno Primoz Roglic (Jumbo Visma) se ha impuesto en la décima etapa de la Vuelta a España, una contrarreloj individual disputada entre Jurançon y Pau, de 36,2 kilómetros, y un triunfo que le permite enfundarse el maillot rojo de líder tras superar a Nairo Quintana. No obstante, el murciano Alejandro Valverde ha conseguido escalar puestos en la clasificación general, pese a perder tiempo con el líder, y ya es segundo en la competición a un minuto y 52 segundos del esoloveno.



Imbatibe Roglic, de 29 años, marcó en meta un tiempo de 47.05 minutos, a una media de 46,131 kms/hora. Superó en 25 segundos al neozelandés Patrick Bevin (CCC) y en 27 al francés Remy Cavagna (Deceuninck). El primer español ha sido Marc Soler (Movistar), a 1.22 minutos. Roglic superó con creces a todos sus rivales directos. Metió 1.29 minutos a su compatriota Pogacar, 1.38 a Alejandro Valverde, 2 minutos a Miguel Ángel "Supermán" y 3.06 a Nairo Quintana.





?? Etapa 10 - Stage 10 | #LaVuelta19



??? @alejanvalverde trata de minimizar las pérdidas con @rogla, cercanas al minuto / ???? Valverde is trying to control the time lost over Roglic! pic.twitter.com/PHFs5fxnu2