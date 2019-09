Townes llega al UCAM "convencido" por Rojas para "estar con los mejores"

El escolta internacional dominicano Marques Twones ha dicho este martes en su presentación como jugador del UCAM Murcia que quiere "estar con los mejores" en la liga Endesa de baloncesto, por lo que ha fichado "convencido" por su compatriota y compañero de selección Sadiel Rojas, capitán universitario.

Townes, de 1,93 metros de estatura y que hoy cumple 24 años, nació en Edison (Nueva Jersey, Estados Unidos).

Llega procedente del Universidad de Loyola, de la ciudad estadounidense de Chicago, y destaca por su capacidad anotadora, como demostró el pasado sábado con 20 puntos frente al Montakit Fuenlabrada en el amistoso ganado en San Javier por 110-93.

Durante la última temporada promedió 15,3 puntos, 5 rebotes y 3,6 asistencias por partido

Tras participar hace unas semanas en la Liga de Verano de Chicago Bulls, este exterior con doble nacionalidad estadounidense y dominicana, dice saber venir "a una liga muy dura" y que le será "difícil" adaptarse, pues es "joven y novato" en ella.

"Pero quiero estar con los mejores y trabajaré todo lo duro que me sea posible para hacerlo y estoy preparado", ha comentado, al tiempo que ha admitido que la presencia de Rojas le ha ayudado a tomar la decisión.

"Sadiel me convenció y me dijo que me encantaría el club y la ciudad. Murcia es muy hermosa y la gente es muy acogedora, aunque hace mucho calor", ha manifestado.

Sobre lo que espera aportar en la plantilla dirigida por Sito Alonso, ha declarado: "Entregaré energía siendo titular o saliendo desde el banquillo, pues soy un jugador de equipo y esa es mi principal baza".

Ha incidido en lo importante que es trabajar bien en esta pretemporada: "Hay que ir mejorando paso a paso, pues es un trabajo diario que hacemos para estar preparados a comienzos de septiembre para ganar muchos partidos".