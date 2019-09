El Real Murcia alcanza los diez mil abonados

El Real Murcia sigue sumando fieles para esta campaña 2019-2020. Aunque el comienzo de liga no ha sido el esperado y los murcianistas no han ganado ninguno de los dos partidos disputados, la afición continúa respondiendo notablemente con la campaña de abonos y en este principio del mes de septiembre ya se han alcanzado los diez mil carnés vendidos, según ha anunciado la propia entidad grana.



La promoción lanzada hace unos días desde Nueva Condomina por la que se regala un abono a cada nuevo socio ha hecho que la cifra crezca en las últimas horas y se acerque a los doce mil abonados que se han puesto como objetivo los responsables del Real Murcia. Además, tras alcanzar los diez mil aficionados con carné, el club ya está muy cerca de repetir la marca conseguida la pasada temporada cuando los granas contaron con 10.800 abonados. De momento, la campaña de abonados sigue abierta -no hay fecha de cierre oficial-, por lo que el número de socios podrá ir creciendo. Una vez que se ponga punto y final al periodo de venta de carnés desde el club se detallará cuántos de esos carnés son de pago y cuántos de regalo, ya sea por convenios publicitarios, por protocolo y por la promoción puesta en marcha a mediados del mes de agosto y que premia a los más rezagados.





El Real Murcia, pese a estar en Segunda B, sigue contando con una de las aficiones más fieles, lo que le sitúa en la parte alta de clubes con más apoyo en la categoría de bronce del fútbol español. Esa clasificación la lidera por ahora el. El club que milita en el Grupo IIIy está a solo dos mil de alcanzar el límite, y es que los castellonenses no pueden contar, por sus instalaciones, con más de 14.000 socios con carné.En segunda posición se encontraría el Córdoba. El conjunto andaluz, que el pasado mes de junio descendía a Segunda B, no se ha quedado solo tras el fracaso deportivo y ahora mismo son 11.000 los aficionados que han pasado por taquilla para abonarse. Otro de los equipos que ha logrado atraer a sus seguidores es el Recreativo de Huelva. Los onubenses celebraban el pasado sábado que ya contaban con 10.011 abonados.