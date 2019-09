Miguel Ángel Martínez, un murciano en el Mundial de 3D

Hace solo ocho años, Miguel Ángel Martínez Tovar, distribuidor de productos informáticos y profesor de artes marciales y defensa personal, paseaba por un centro comercial con su hija cuando le llamó la atención un arco que vio en el escaparate. A su memoria vinieron recuerdos de la infancia, cuando en su casa de la huerta se hacía arcos y flechas con las cañas. Entró en el establecimiento, compró el arco y se puso en contacto con el club de Arqueros Mursiya. Muy poco tiempo después de iniciarse en este complejo deporte, realiza esta semana su estreno en un Campeonato del Mundo y es el presidente de esta entidad que ha pasado de tener siete socios a más de noventa en muy poco tiempo.

Martínez Tovar, de 52 años y que reside en Puente Tocinos, se encuentra en Alberta (Canadá) para ser uno de los tres representantes españoles en el Mundial de 3D, una modalidad donde las dianas tienen formas de animales. Las competiciones se desarrollan en el espacio natural, en bosques, con los deportistas realizando senderismo y lanzando a las dianas que van encontrando por el camino desde unos 30 metros de distancia.

Martínez Tovar emprendió la carrera por estar en el Mundial hace un año, cuando fue quinto en el Campeonato de España: «Mi mujer me animó a intentarlo, pero solo podían ir tres arqueros. Al final logué la puntuación mínima exigida», explica un murciano que recuerda de sus inicios en este deporte que «cuando llevaba solo dos o tres meses tirando, ya impactaba todas las flechas en el centro de la diana a una distancia de 50 metros. Me aburrí y entonces me apunté a un tirada de bosque. Me gustó porque también me encanta la naturaleza, que respetamos a muerte. Esta modalidad no solo consiste en tirar flechas a una diana, implica mucho más», explica.

Los arcos que se utilizan en 3D son los clásicos de toda la vida, de madera, como los que utilizaba Robin Hood. «La madera es de cocobolo, palo rosa o bambú. Hay innumerables tipos y pesan menos de un kilo. Tiramos flechas de madera porque las de carbono o aluminio no se pueden utilizar en el medio natural. También llevan plumas naturales, nada de plástico, que mismo me fabrico», comenta sobre esta modalidad de tiro con arco el mundialista murciano, que competirá tanto en la modalidad de equipos como individual.

Martínez Tovar también tuvo que asumir hace unos años la presidencia del club murciano con el fin de mantenerlo con vida: «Había dimitido la anterior directiva y se corría el peligro de que se extinguiera. O alguien se hacía cargo o desaparecía, por eso dimos el paso hace cinco años de involucrarnos en la junta directiva», comenta. El crecimiento en este período ha sido espectacular: «Hemos pasado de tener siete socios a 93», dice orgulloso el presidente de una entidad que cuenta con un nutrido grupo de gente joven, «donde hay niños con solo ocho años, pero también tenemos personas mayores con 80».