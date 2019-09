Josué Dorrio cierra la plantilla de un Real Murcia que cojea en defensa

­

El Real Murcia vivió con absoluta tranquilidad el último día del mercado de fichajes. Tampoco han tenido que remangarse los granas en las últimas dos semanas. Desde el 7 de agosto, cuando anunciaron la contratación de Andy Escudero, la plantilla 2019-2020 quedaba prácticamente lista. El único fleco era liberar la ficha ocupada por Simón Ballester y cubrir esa vacante si aparecía algo que interesara a los técnicos. El elegido era el extremo Josué Dorrio, quien desde hace días tenía un acuerdo con los murcianistas, pero no fue hasta ayer cuando se hizo oficial la contratación. Solo unas horas después de que Simón rescindiera su contrato, el centrocampista bilbaíno se unía a la plantilla comandada por Adrián Hernández.

Josué Dorrio, de 25 años, llega a Nueva Condomina después de militar en el último curso en Tercera División con el Lorca FC, club que se ha convertido en el coto de caza preferido por Julio Algar. El centrocampista bilbaíno vivirá en el Real Murcia su primera experiencia en Segunda B, y es que hasta el momento no ha debutado en la categoría de bronce. Sus últimos clubes han sido el CD Vitoria, filial del Eibar con el que ascendió a la división de bronce, el Portugalete y el mencionado Lorca FC. En su historial también aparece un partido con el Eibar en la Copa del Rey ante el Atlético de Madrid.

El mercado veraniego de fichajes echó el cierre en el día de ayer. Después de tres meses de contrataciones, el Real Murcia ha confeccionado una plantilla en la que hay catorce caras nuevas. Solo el meta Tanis, los centrocampistas Armando, Juanma y Josema, y los delanteros Víctor Curto y Chumbi continúan del pasado curso, además Marcos Legaz, del Imperial, ha ascendido al primer equipo, siendo el único canterano que ha logrado un dorsal fijo, pese a que Julio Algar, director deportivo, había prometido que un 20% procedería de la factoría grana.

A estos seis futbolistas se han sumado catorce fichajes. La línea defensiva es completamente nueva, aunque también la que más cojea, y es que apenas tendrá alternativas un Adrián Hernández que debe rezar para que ninguno de los defensas sufra problemas físicos. Solo contará el técnico murciano con tres centrales -Edu Luna, Julio Algar y Antonio López-. Éste último, además, ya ha demostrado en las últimas temporadas su tendencia a tener continuas lesiones. Por ahora, el jugador de Puerto Lumbreras no ha podido debutar, y en pretemporada solo pudo jugar unos minutos en el último partido, retirándose con molestias. Se espera que esta semana se incorpore al grupo. En caso de necesidad, siempre queda el recurso de Armando Ortiz, quien ya sabe lo que es jugar en el centro de la zaga. El lateral derecho también anda falto de efectivos, y es que Alberto Rodríguez no tendrá competencia. Por su parte, en la izquierda aparecen Kevin, titular en los dos primeros partidos, e Iván Pérez, al que en el inicio liguero están utilizando de extremo.

Con la mayoría de fichajes con poca experiencia en Segunda B y firmados de clubes de la Región como el Lorca FC y el FC Jumilla, que el pasado curso descendía a Tercera, el Real Murcia ha intentado equilibrar el centro del campo con dos jugadores por puesto, aunque queda la duda de la mediapunta, donde Adrián Hernández tendrá que ver buscar variantes. De momento ha apostado por Alberto Rodríguez, pero el domingo, ante el Algeciras, el lorquino se vio desbordado durante la mayoría de minutos. Con la contratación de Dorrio también se apuntala el extremo diestro, donde el bilbaíno competirá con Josema. Por la derecha están Peke y Andy Escudero, éste último de momento inédito.

En la delantera aparecen Chumbi, Curto, Marcos Legaz y Alberto Toril.