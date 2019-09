Los fichajes de Jovanovic y Rodrigo Sanz y la continuidad de Elady cierran la plantilla del Cartagena

El cierre de mercado más frenético de los últimos tiempos en el Fútbol Club Cartagena acabó con dos jugadores nuevos en el plantel, dos bajas y la confirmación de la continuidad de Elady Zorrilla, el máximo goleador del pasado curso, que después de un verano de encuentros y desencuentros con la entidad, se queda definitivamente a las órdenes de Gustavo Munúa.

Demasiados deberes había dejado para el último un equipo cartagenerista que necesitaba reforzarse ofensivamente. Y lo hizo con Rodrigo Sanz, quien llega desde el Mirandés, y un joven cedido por el Cádiz, el serbio Jokanovic. El primero, un mediapunta que también puede actuar en las dos bandas como extremo; el segundo, un '9' para acompañar al argentino Pablo Caballero.

Rodrigo Sanz Garro (Olite, 20 de marzo de 1993) se incorpora a la plantilla cartagenerista tras una dilatada carrera en Tercera División y un curso, el último, en Segunda B con dos equipos, primero en el Calahorra, donde alcanzó la madurez deportiva y anotó 38 goles para llegar a su equipo hasta la categoría de bronce del fútbol español. Pero en el pasado mercado de invierno llamó a su puerta el Mirandés, con el que ascendió a Segunda División. Con el conjunto de Miranda de Ebro anotó un gol en una temporada donde entre los dos equipos totalizó 40 partidos disputados y 5 tantos. El jugador navarro se inició en el Peña Sport, con el que debutó con 19 años de edad en Segunda B. Después estuvo en el filial del Osasuna para después recalar en el Atlético Cirbonero, con el que marcó 20 goles en Tercera en la 2015-2016. Sus cifras llamaron la atención del Calahorra, por el que fichó en la 2017-2018 para convertirse en el máximo goleador de categorías nacionales con 39 tantos. Con los calahorreños ascendió a Segunda B y en el mercado de invierno cambió de camiseta para reforzar a un ambicioso Mirandés, con el que firmó contrato hasta el final de la próxima temporada, pero al quedarse sin sitio en la plantilla que dirige Borja Jiménez, ha optado por buscar un nuevo destino.

Menos de una hora después, el FC Cartagena anunció otra incorporación, en este caso una joven promesa que llega cedida por el Cádiz, de Segunda División. Se trata del serbio Djordje Jovanovic, de solo 20 años de edad, un delantero centro para complementar la veteranía de Pablo Caballero. El internacional serbio, que nació el 15 de febrero de 1999, es un '9' que se formó en el Partizán de Belgrado. La pasada campaña recaló en el KSC Lokeren belga, desde donde fue captado por la dirección deportiva del Cádiz. Se incorporó a la primera plantilla y marcó un gol en seis partidos pese a jugar siempre saliendo desde el banquillo y disfrutar de solo 152 minutos.

El conjunto cadista tenía previsto que Jovanovic se quedara en el club a caballo entre el primer equipo y el filial, que precisamente juega en el grupo IV de Segunda División B. Sin embargo, un error burocrático en la inscripción en la Liga, que le consideró futbolista de la primera plantilla al darlo de alta, le impedía bajar de esta forma al B, ya que en cuanto lo hubiera hecho, no podría haber realizado el camino inverso. Por ello, el Cádiz finalmente buscó una salida a un club puntero de la categoría, posicionándose desde hace un tiempo el FC Cartagena para lograr sus servicios.

Pero no solo la puerta de entrada estaba abierta en el último día de mercado. También quedaban por resolver dos salidas. Por un lado estaba el brasileño Igor Paim, quien llegó el pasado verano a la plantilla y de la que se macha después de jugar solo 220 minutos. De hecho, el jugador ni llegó a viajar este verano para realizar la pretemporada, ya que se sabía desde el primer día que no entraba en los planes del club. En la misma situación estaba el guardameta de Mario Fernández, aunque entrenando con el equipo. Desde el fichaje de Marc Martínez, con ficha senior, estaba claro que no continuaría en la plantilla pese a tener un año más de contrato. Después, con la incorporación de Esteve Peña, un sub-23, quedó aún más claro. El meta no ha encontrado otro destino, pero sí que optó por rescindir su compromiso ya que al estar en el paro en la actualidad, podrá incorporarse en cualquier momento a otro club.