Victoria con brotes verdes

Los albinegros salen airosos de un encuentro con mucho balón aéreo.

El FC Cartagena cosechó sus primeros tres puntos en un desplazamiento incómodo a Don Benito, donde el año pasado otro equipo aún en pañales no fue capaz de superar a uno de los conjuntos más humildes de la categoría. Esta vez sí lo hizo, mejorando notablemente su actuación respecto a la primera jornada y dando señales para el optimismo, a pesar de que el Don Benito le sacó los colores y obligó a Marc Martínez a ejercer de salvador para que el cuadro de Munúa no se fuera perdiendo al descanso. Por lo demás, un Caballero imparable cuando el balón vuela por los aires, el desparpajo de Carrillo que recuerda al que ilusionó al Cartagonova hace justo un año, y las primeras pinceladas de magia de Quim Araujo fueron suficientes para que los albinegros se llevaran la victoria.

Se presentaban en cuadro en el Municipal Vicente Sanz, sin Elady (aún sancionado), sin Santi Jara (de nuevo lesionado), sin Carrasquilla (en Panamá con su selección) y sin Álex Martín ni José Ángel Jurado, que no han llegado a tiempo para esta segunda jornada. Tampoco saltó al césped el vasco Markel Etxeberría, titular en la primera jornada en el lateral diestro. Problemas musculares le alejaron de la alineación para que debutara de albinegro el uruguayo Jorge Fucile. El internacional por la celeste estuvo impetuoso en ataque y expeditivo en defensa, las consignas que ha seguido durante toda su carrera, y que ya no va a cambiar a sus 34 primaveras.

Arrancó el Cartagena con la intensidad que requería el escenario, queriendo marcar territorio y demostrar quién es el que lleva años en la zona noble. Pero casi antes de esperarlo se encontró con el gol en una jugada a balón parado. Verza ejecutó un córner con dirección al primer palo, donde Andújar la peinó hacia atrás y en boca de gol, Quim Araujo se encontró con un balón que no podía fallar. Con el dominio de los primeros minutos parecía que el partido iba a ser coser y cantar. El Cartagena, con el bloque bien colocado, dominaba el centro del campo, ya con Verza asentado en el once. El ex de Almería y Levante era, junto a Fucile, la única novedad respecto a la alineación de la semana pasada.

A los veinte minutos ya tuvo que intervenir Marc Martínez. El guardameta, fichado del Recreativo, ya dejó buenas sensaciones contra el Badajoz y ayer dio una lección de seguridad y reflejos. En el primer acercamiento del Don Benito, despejó una volea de Abraham Pozo, que solo presagió lo que estaba por venir.

Después del 'cooling break', para paliar el calor, el Don Benito se quitó los miedos con los que salió al campo y empezó a avasallar el área albinegra a base de centros laterales. No con un fútbol muy académico, pero sí incómodo. Dani López, en el área pequeña, cabeceó un centro desde la banda diestra. El balón iba abajo, ya se cantaba el gol en el Vicente Sanz, pero Marc hizo un escorzo imposible para evitar el tanto. Dos minutos después, no pudo hacer lo mismo. La insistencia tuvo su premio, y en otra jugada aérea, tras un córner, el mediocentro Gonzalo Barroso envió el esférico a la red.

Caballero se estrena

Salió el Cartagena de los vestuarios tambaleándose, igual que antes del pitido del árbitro. Y el gol les sirvió para quitarse un peso de encima. La acción se inició con una larga combinación en el costado izquierdo. Carrillo salió de la presión, la cedió para Manu Viana, que la colgó hacia el segundo palo. Fucile la devolvió al corazón del área donde Caballero envió el esférico a la red imprimiéndole la fuerza necesaria y mostrando su mejor cualidad, el remate de cabeza. El argentino marcaba su primer tanto con la camiseta del Cartagena, y se quitaba así el lastre de una temporada muy pobre en Almería.

Con el marcador a favor, y a pesar de jugar como visitante, el Cartagena mostró su mejor cara. Quim Araujo empezó a moverse como pez en el agua entre líneas, mientras que Carrillo, de nuevo titular, desequilibraba a una defensa que no sabía cómo parar sus conducciones. Después de una temporada claramente de más a menos, el joven mediapunta de Alcantarilla quiere reivindicarse este curso y de momento tiene un rol importante en el equipo. Un zurdazo suyo salió muy cerca del poste, en el que podía haber sido el gol de la tranquilidad.

Hubo un momento de pánico para el Cartagena, cuando el colegiado señaló un libre indirecto en el interior del área por juego peligroso. Por fortuna para los de Munúa, el disparo de Abraham Pozo no cogió portería.

Con el Don Benito buscando el empate, el Cartagena tenía sus oportunidades a la contra. Tuvo una clarísima, en las botas de Manu Viana, que no estuvo lo suficientemente eficaz para solventar la superioridad y su disparo cruzado se escapó lamiendo la madera.

Munúa dio entrada a los 'chavales' para refrescar el equipo. Con Caballero y Verza ya muy cansados, entraron Lucas de Vega, Javi Vera y Siafa para terminar de controlar el partido. Solo por arriba, en acciones a balón parado, el Don Benito conseguía inquietar a la zaga albinegra. Tuvieron su última opción en el tiempo de descuento, a través de un saque de banda que David Agudo fue incapaz de controlar cuando lo tenía todo a favor para anotar el empate.

Ahora el Cartagena, tras un verano más que complicado, se sitúa ya con 4 puntos de 6 posibles, mejorando claramente el arranque de Gustavo Munúa la temporada pasada cuando el uruguayo acababa de aterrizar.