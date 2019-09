El UCAM recibe el primer aviso

El gol de Tomás Sánchez en el ecuador de la primera mitad es suficiente para el equipo andaluz.

Ciento ochenta minutos pueden que no sean suficientes para hacer saltar las alarmas. Pero el UCAM Murcia CF recibió ayer el primer aviso para tomar el camino correcto esta temporada. Y es que el conjunto universitario sufrió la primera derrota del curso al caer frente a la Balompédica Linense (1-0), sin embargo, fue más preocupante la forma en la que se produjo que el propio resultado. Cierto es que las estadísticas no están de lado de los murcianos en el escenario donde ayer se estrenaron como visitantes esta temporada, al sumar tan solo una victoria en sus cinco visitas, pero el no poder generar peligro en el área del conjunto andaluz se convirtió en el peor rival al que se enfrentó la plantilla que dirige Rubén Albés.

Y eso que el técnico gallego cuenta con recursos suficientes para hacerlo. Apostó de inicio por un Isaac Aketxe que fue de lo mejor en el empate en casa ante el Atlético Sanluqueño -en lugar de Perales- y dejó en el banquillo a Alejandro Chavero. No obstante, los primeros problemas aparecieron en la sala de máquinas. Al UCAM le costó una barbaridad elaborar juego, intentar hacerse con el control del partido o tratar de imponer su propio ritmo. Por lo que eso provocó que fuera el Linense el que llevase la batuta prácticamente durante la totalidad del encuentro. La Balona se acercó al inico con varios saques de esquina y una falta cerca de la frontal que pusieron en alerta a los universitarios desde bien temprano. Tímidamente, el UCAM trató de responder presionando arriba, pero no surtió efecto. Sin embargo, cuando decidió soltarse un poco y encadenó su jugada más larga en campo contrario, llegó el gol que acabó marcando el resultado final. Una buena combinación por la banda izquierda en el ecuador del primer tiempo permitió al lateral Tomás Sánchez plantarse en el área, y el defensa definió con el exterior del pie para poner el balón en el segundo palo, al que Gianni tampoco estuvo acertado a la hora de atajar (1-0). Los de Rubén Albés no consiguieron reaccionar al tanto encajado, pese a que lograron rascar un par de córners en los que no encontraron rematador, y así se llegó al descanso.

El técnico gallego trató de cambiar desde bien pronto el rumbo del partido. Prueba de ello es que a falta de veinte minutos para el final ya había agotado los cambios. Sin embargo, las entradas de Manu Justo, Javi Moreno y Chavero no despertaron a un UCAM inofensivo para el Linense durante todo el encuentro. Los universitario contaron con un poco más de tiempo con el balón en sus pies, bien porque intentaron dar un paso adelante o bien porque el cuadro de Jordi Roger comenzó a defender la mínima renta con el tanto de Tomás Sánchez. Pero, en el fondo, la incapacidad para generar ocasiones que pudieran ser rematadas por los atacantes del UCAM, o al menos asustar a sus rivales para que cometiesen algún error que pudiese ser aprovechado, era la respuesta a todos los males universitarios ayer en La Línea de la Concepción.

A falta de diez minutos para el final, los de Albés lo intentaron de nuevo a través del juego directo. Pero la respuesta fue la misma y el Linense repelió todo el peligro. De hecho, el conjunto local pudo rematar el partido antes de tiempo con un pase de la muerte en el minuto 90 que Tito envió fuera. Un partido que el UCAM tratará de olvidar y corregir los errores lo antes posible para enfrentarse este sábado, a las 19.00 horas, al Marbella en el regreso a La Condomina para buscar la primera victoria y, también, los primeros goles del curso.