"La primera parte ha sido para olvidar, pero me quedo con la reacción final"

El entrenador murcianista habla de un equipo "agarrotado" en NC

No escondió Adrián Hernández el mal partido realizado por sus jugadores, pero el técnico grana prefirió quedarse con la lectura positiva. «Me voy más alegre por lo que se ha visto en la última media hora», decía, insistiendo en que después de ver la primera parte «lo normal es la derrota, pero el equipo ha sabido darle la vuelta al partido», reclamando apoyo para los jugadores: «Lo necesitan para conseguir jerarquía».

Durante su rueda de prensa, el técnico murcianista, al igual que ha repetido ya en distintas ocasiones, volvió a comentar que los futbolistas necesitan un periodo de adaptación, porque la mayoría son inexpertos en la categoría y les puede la presión de jugar en Nueva Condomina. Hablaba el murciano de unos jugadores que «están agarrotados». «No es normal que hayan realizado una fantástica pretemporada y ahora salten al terreno de juego agarrotados», decía, pidiendo tiempo y paciencia. «Es un equipo completamente nuevo, por lo que nos falta todavía para poder tener personalidad. Lo importante es ir sacando puntos en este periodo». «El equipo está en proceso», repetía, insistiendo en hacer una lectura positiva del partido.

Pese a ello, a Adrián Hernández no le gustó nada la primera parte. «Ha sido una primera parte para olvidar. No hemos hecho lo que debíamos», insistiendo sobre todo en lo mal que habían hecho las transiciones sus jugadores y recalcando que los tres goles encajados en los dos primeros partidos han llegado a balón parado. «Algo mal estamos haciendo», comentaba respecto a los tantos encajados. Por otro lado indicó que el Algeciras «lleva dos meses de adelanto respecto al resto de equipos. Ya tienen un modelo y eso no se hace de la noche a la mañana».

Respecto a la titularidad de Armando dijo que el centrocampista murciano acumula muchos partidos en Segunda B y que esa experiencia es la que necesitan los jugadores novatos. El técnico grana también consideró que el próximo sábado ante el Córdoba todo será más fácil, porque la presión la tendrán los andaluces.