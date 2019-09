La Minera endosó una severa goleada a un CAP Ciudad que no mereció perder por un resultado tan abultado. Pese a que los locales se adelantaron en el primer tiempo por medio de Fernando, los visitantes plantaron cara durante el resto del encuentro. No obstante, en los minutos finales, la Minera firmó dos tantos más por medio de Dani Ruiz y Cordero para estrenar su casillero de victorias en la temporada. El CAP Ciudad aún no conoce el triunfo.